Опыт и приключения: россиян призвали отдыхать в Африке

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
В течение последних 10 лет Россия и Африка укрепляют свои отношения. Не только экономика и дипломатия вступают во взаимодействие, но и туризм играет важную роль. Согласно словам эксперта по бизнесу на континенте Антона Коринца, это направление может быть перспективным для российских туристов.
Коринец отмечает, что Африка всегда привлекала людей своей загадочностью и уникальными культурными особенностями, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня». Для граждан России, благодаря разнообразным туристическим направлениям, этот континент становится все более интересным. Популярными местами для отдыха являются Южная Африка, Кения, Египет, Намибия и Танзания, где можно получить различные виды опыта — от приключений на природе до погружения в культуру.
Эксперт также обращает внимание на множество захватывающих достопримечательностей, которые предлагает Африка. Например, это уникальный город Кейптаун в Южной Африке со своими красивыми пляжами, Горой Столов и разнообразными культурными мероприятиями. Или же Водопад Виктория, один из самых величественных водопадов в мире, находящийся на границе Замбии и Зимбабве. Это действительно места, которые россиянам стоит посетить.
Коринец также сообщает, что цены на визы в африканских странах варьируются от 30 до 200 долларов в зависимости от страны и продолжительности пребывания, которое может составлять от 3 недель до 3 месяцев. Для проживания можно выбрать гостиницу или арендовать квартиру или дом. Цены на проживание начинаются от 30 долларов и могут достигать 450 долларов и выше.