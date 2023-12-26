Опыт и приключения: россиян призвали отдыхать в Африке

Коринец также сообщает, что цены на визы в африканских странах варьируются от 30 до 200 долларов в зависимости от страны и продолжительности пребывания, которое может составлять от 3 недель до 3 месяцев. Для проживания можно выбрать гостиницу или арендовать квартиру или дом. Цены на проживание начинаются от 30 долларов и могут достигать 450 долларов и выше.