Омский «Авангард» в овертайме вырвал победу у новосибирской «Сибири»

На 37-й минуте опять же за задержку соперника судьи удалили Артема Чмыхова и «Сибирь» второй раз в этом матче реализовала большинство после броска Энди Андреоффа. Вот только вдоволь нарадоваться забитой шайбой у новосибирцев не вышло, — уже через 11 секунд Никита Холодилин после передачи Дамира Шарипзянова вновь сравнял счет.