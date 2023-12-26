Омский «Авангард» в овертайме вырвал победу у новосибирской «Сибири»

Posted Сегодня, 15:23
Published Сегодня, 15:23
Modified Сегодня, 15:23
Updated Сегодня, 15:23
Сегодня омский «Авангард» в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ в гостях встречался с новосибирской «Сибирью».
Первый период начался с быстрого и атакующего хоккея, — обе команды сходу пытались открыть счет в этом матче. На 7-й минуте встречи Никита Холодилин заработал 2 минуты за задержку шайбы руками. Это большинство новосибирцы реализовали стараниями Сергея Дубакина, которому ассистировали Егор Аланов и Иван Климович.
Омичи сравняли счет на 14-й минуте, — после передачи Рида Буше шайбу в ворота Антона Красоткина отправил Райан Спунер. Более голов в этом отрезке игры не последовало.
Со старта второй двадцатиминутки «ястребы» завладели преимуществом, надолго засели в зоне соперника и создали несколько поистине жарких моментов у ворот Красоткина. На 25-й минуте Буше отправился в штрафной бокс за задержку соперника клюшкой. Омичи без особых усилий отбились, но потеряли явное давление над соперником.
На 37-й минуте опять же за задержку соперника судьи удалили Артема Чмыхова и «Сибирь» второй раз в этом матче реализовала большинство после броска Энди Андреоффа. Вот только вдоволь нарадоваться забитой шайбой у новосибирцев не вышло, — уже через 11 секунд Никита Холодилин после передачи Дамира Шарипзянова вновь сравнял счет.
В третьем периоде хозяева льда всячески старались переломить ход матча и загрузили Илью Проскурякова работой, но тот все сдюжил и вытащил. В итоге эта встреча перешла в овертайм.
В дополнительное время омичи уже традиционно сняли вратаря, Спунер вывел на бросок Буше, который и поставил точку в этом дерби.