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Posted 26 декабря 2023, 15:23

Published 26 декабря 2023, 15:23

Modified 26 декабря 2023, 15:23

Updated 26 декабря 2023, 15:23

Омский «Авангард» в овертайме вырвал победу у новосибирской «Сибири»

26 декабря 2023, 15:23

Омский «Авангард» в гостях забрал победу у новосибирской «Сибири» в овертайме

Третье сибирское дерби в текущем сезоне закончилось со счетом 2:3 в пользу «ястребов».

Сегодня омский «Авангард» в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ в гостях встречался с новосибирской «Сибирью».

Первый период начался с быстрого и атакующего хоккея, — обе команды сходу пытались открыть счет в этом матче. На 7-й минуте встречи Никита Холодилин заработал 2 минуты за задержку шайбы руками. Это большинство новосибирцы реализовали стараниями Сергея Дубакина, которому ассистировали Егор Аланов и Иван Климович.

Омичи сравняли счет на 14-й минуте, — после передачи Рида Буше шайбу в ворота Антона Красоткина отправил Райан Спунер. Более голов в этом отрезке игры не последовало.

Со старта второй двадцатиминутки «ястребы» завладели преимуществом, надолго засели в зоне соперника и создали несколько поистине жарких моментов у ворот Красоткина. На 25-й минуте Буше отправился в штрафной бокс за задержку соперника клюшкой. Омичи без особых усилий отбились, но потеряли явное давление над соперником.

На 37-й минуте опять же за задержку соперника судьи удалили Артема Чмыхова и «Сибирь» второй раз в этом матче реализовала большинство после броска Энди Андреоффа. Вот только вдоволь нарадоваться забитой шайбой у новосибирцев не вышло, — уже через 11 секунд Никита Холодилин после передачи Дамира Шарипзянова вновь сравнял счет.

В третьем периоде хозяева льда всячески старались переломить ход матча и загрузили Илью Проскурякова работой, но тот все сдюжил и вытащил. В итоге эта встреча перешла в овертайм.

В дополнительное время омичи уже традиционно сняли вратаря, Спунер вывел на бросок Буше, который и поставил точку в этом дерби.

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