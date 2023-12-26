Обвинение просит приговорить к семи годам тюрьмы офицера Росгвардии Волкова

Posted Сегодня, 19:15
Published Сегодня, 19:15
Modified Сегодня, 19:16
Updated Сегодня, 19:16
Кроме того, прокурор также требует лишить офицера звания и государственных наград, пишет RT. По информации ТАСС, это сообщила пресс-секретарь Второго Западного окружного военного суда Ирина Жирнова.
В дополнение ко всему, государственное обвинение просит запретить Волкову занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в течение трех лет после отбытия наказания.
Сам Волков утверждает, что не считает себя виновным и действовал в соответствии с установленными правилами.
Ожидается, что 15 января в суде выступит защита обвиняемого, после чего полковник будет иметь возможность высказаться в заключительном слове.