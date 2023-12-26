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Обвинение просит приговорить к семи годам тюрьмы офицера Росгвардии Волкова

26 декабря 2023, 19:15
Прокуратура просит вынести приговор полковнику Сергею Волкову, бывшему главе отдела морского управления Росгвардии, в виде семи лет лишения свободы. Он обвиняется в причастности к поставке некачественных радиолокационных комплексов для защиты Крымского моста.

Кроме того, прокурор также требует лишить офицера звания и государственных наград, пишет RT. По информации ТАСС, это сообщила пресс-секретарь Второго Западного окружного военного суда Ирина Жирнова.

В дополнение ко всему, государственное обвинение просит запретить Волкову занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в течение трех лет после отбытия наказания.

Сам Волков утверждает, что не считает себя виновным и действовал в соответствии с установленными правилами.

Ожидается, что 15 января в суде выступит защита обвиняемого, после чего полковник будет иметь возможность высказаться в заключительном слове.

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