Незаконная просьба. В Омске накажут судебных приставов за получение взятки

Судебный пристав отдела по Кировскому округу обвиняется в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ), а младший пристав — в посредничестве (ч. 2 ст. 291.1 УК РФ). Следствие установило, что мужчины получили деньги от индивидуального предпринимателя через посредника. Он передал приставам 45 000 рублей за прекращение исполнительного производства, что является нарушением закона.