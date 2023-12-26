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Незаконная просьба. В Омске накажут судебных приставов за получение взятки

26 декабря 2023, 12:21
Фото: Midjourney
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Двух судебных приставов из Омска накажут за получение взятки

Региональный следственный комитет завершил расследование уголовного дела.

Судебный пристав отдела по Кировскому округу обвиняется в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ), а младший пристав — в посредничестве (ч. 2 ст. 291.1 УК РФ). Следствие установило, что мужчины получили деньги от индивидуального предпринимателя через посредника. Он передал приставам 45 000 рублей за прекращение исполнительного производства, что является нарушением закона.

Сговор был раскрыт, когда ОСБ УФССП работали совместно с УМВД России по Омской области, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Скоро дело будет передано в суд для рассмотрения, за совершение подобного преступления в уголовном кодексе РФ предусмотрено наказание от 3 до 8 лет лишения свободы.

Берут больше. В Омской области средняя сумма взятки за год выросла более чем в 3 раза
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#Омск#Омская область#Уголовное дело#Дача взятки#Взятка#Новости#Взятки#Анастасия Баянова
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