Незаконная просьба. В Омске накажут судебных приставов за получение взятки

Posted Сегодня, 12:21
Published Сегодня, 12:21
Modified Сегодня, 12:21
Updated Сегодня, 12:21
Судебный пристав отдела по Кировскому округу обвиняется в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ), а младший пристав — в посредничестве (ч. 2 ст. 291.1 УК РФ). Следствие установило, что мужчины получили деньги от индивидуального предпринимателя через посредника. Он передал приставам 45 000 рублей за прекращение исполнительного производства, что является нарушением закона.
Сговор был раскрыт, когда ОСБ УФССП работали совместно с УМВД России по Омской области, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.
Скоро дело будет передано в суд для рассмотрения, за совершение подобного преступления в уголовном кодексе РФ предусмотрено наказание от 3 до 8 лет лишения свободы.