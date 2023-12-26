«Нам не простили трех вещей». Кто и как привел ОмГУ им. Достоевского к разрухе

На текущий момент основные проблемы университета заключаются в том, что его административная система устарела и он годами жил не по средствам. Когда все осознали, что денег мало и надо «прижиматься», во всех вузах пошли инвентаризации и оптимизации. Этот процесс в большинстве университетов пришелся на относительно сытые 2013–2014 годы. А ОмГУ, несмотря на определенные шаги при Струнине и Смелике, дозрел до оптимизации только сейчас, из-за чего, как скупой, платит дважды: обилием скандалов в и без того неспокойное время и финансовыми трудностями. Сдача корпуса на Фрунзе не сделает положение вуза более легким, так как будет лишь имиджевой победой, а финансово обернется новыми затратами на эксплуатацию, доделки за строителями и оснащение оборудованием.