«Нам не простили трех вещей». Кто и как привел ОмГУ им. Достоевского к разрухе

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Последний год Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского сотрясает скандал за скандалом. Недовольство преподавателей оптимизацией в вузе, массовое увольнение сотрудников, создание петиции в защиту вуза с перечислением всех проблем, споры из-за публикаций в журналах, индексируемых в международных базах данных (Web of science и Scopus), «разваливающиеся» корпуса — поводов для негатива много.
Все эти проблемы сейчас связывают с одним человеком — ректором ОмГУ Сергеем Замятиным, однако они не могли возникнуть одномоментно. Поэтому Город55 пообщался с сотрудниками вуза, в том числе и бывшими, и узнал, как они оценивают деятельность ректоров, руководивших ОмГУ им. Ф. М. Достоевского в последние 15 лет.
Геннадий Геринг, доктор физико-математических наук, был последним ректором, который занимал эту должность больше одного срока. Под руководством Геринга вуз развивался с 1996 по 2009 год.
По мнению одного из собеседников Города55, пожелавшего остаться анонимным, именно Геннадий Геринг заложил тот университет, который есть сейчас. Люди, которые начинали работать при Геринге, до сих пор остаются в ОмГУ им. Ф. М. Достоевского.
«Очень многое тянется с тех времен. То, что делается или не делается в вузе, до сих пор отождествляется с периодом Геринга. Геннадий Иванович был олицетворением „университетскости“ в Омской области. Его мнение не имело никакого пререкания», — сообщил сотрудник вуза.
Как отметила профессор ОмГУ, д. и. н. Татьяна Смирнова, занимавшая с 2014 по 2021 год должность проректора по учебной работе, во время ректорства Геринга абсолютно не к чему было придраться, хотя это были тяжелые 90-е годы.
Именно при Геринге, в 2004 году, вузу присвоили имя Ф. М. Достоевского, построили 7-й корпус, в котором разместился юридический факультет. А главное, стартовала стройка нового корпуса возле метромоста. Да, она так и не завершилась, но в вину это Геннадию Герингу не ставят.
С 2009 по 2014 год вектор развития ОмГУ им. Достоевского определял Владимир Струнин, который также был выходцем с физического факультета.
«Струнин — первый ректор, который в принципе принял решение что-то менять. И он первый, кто поплатился за изменения (его не поддержали при переизбрании на следующий срок, — Прим. ред.). Но Владимир Иванович понимал: если он пережмет, он и его „свечной заводик“ полетят», — отметил сотрудник вуза.
Собеседник нашего издания считает, что в Струнине была революционность, а главное, понимание, что существовавший до этого консерватизм больше невозможно терпеть. Но прорыва не случилось: все улучшения и реформы проводились в таком «количестве», чтобы можно было избежать излишних возмущений. Тем не менее Владимир Иванович обладал большими связями и умел легко решать появляющиеся вопросы, позвонив любому ректору или проректору из других омских вузов.
Из достижений Владимира Струнина нужно назвать создание системы управления вузом и так называемого отдела труда и заработной платы (его ликвидировали сразу после ухода Струнина). Из-за этого стремления залезть в оптимизацию труда сотрудников университета в адрес ректора звучало много критики.
«Струнин был замечательным именно как проректор, но собранная им на новой должности команда многим не нравилась. При Владимире Ивановиче произошло объединение кафедры археологии и этнографии. Сначала мы восприняли это болезненно, но потом поняли, что это было правильное решение. Оно способствовало сохранению коллектива», — отмечает экс-сотрудник ОмГУ, к. и. н. Светлана Корусенко.
В 2014 году Владимир Струнин сенсационно проиграл выборы ректора ОмГУ (голосовали именно против его команды): поддержать преподаватели решили декана исторического факультета Алексея Якуба. Последний еще во время выборов заявил, что финансовая политика вуза теперь станет более прозрачной. На первое место Якуб поставил восстановление доверия между руководством университета и профессорско-преподавательским составом. Это как раз подтверждает одна из преподавательниц университета.
«Проблемы были всегда, но их можно было решить. Ректоры избирались коллективом и перед ним отвечали. Причем в прямом смысле. У Якуба были ежегодные отчетные конференции перед работниками — что сделал за год, какие проблемы остались. Любой мог прийти на конференцию и задать вопрос», — рассказала сотрудница.
В плюсы Якубу ставят создание сильной и сплоченной команды. Благодаря этому удалось пройти большую аккредитацию в 2019 году и доаккредитацию программ СПО.
«Алексей Валерьевич олицетворял собой настоящего университетского профессора. Мне кажется, у нас была самая сильная команда (а я успела поработать проректором со Смеликом и немного с Замятиным). Мы делали общее дело», — поделилась мнением Татьяна Смирнова.
По мнению других сотрудников вуза, ректору Алексею Якубу можно дать прозвище «Тишайший». В это время якобы был порядок и максимальная тишина, которые вовне проецировались как положительное явление и ставились в противовес деятельности Струнина. В СМИ публиковались новости о продолжении строительства корпуса у метромоста и оснащении его оборудованием. Только никто не говорит, что это было единственное оборудование, которое завезли, и спустя время его распределили по другим, более нуждающимся корпусам.
Не сложились отношения у Якуба и с существовавшей на тот момент региональной властью — губернатором Александром Бурковым и министром образования Татьяной Дерновой, поэтому его не согласовали на второй срок ректорства.
«Очень много зависит от региона, несмотря на то что все говорят о федеральном подчинении университета. Без согласования с губернатором ничего не происходит, потому что по большому счету мы готовим кадры именно для региона», — рассказала Смирнова.
Сотрудники вуза из-за посягательства региональной власти на университетские свободы бойкотировали выборы.
«Университет — это такое свободомыслие. В одном месте концентрация умных людей со своими амбициями. Но это люди, которые очень много делают, креативные, творческие. Концентрация в одном месте таких людей — это, конечно, и интрижная среда. И давление со стороны образования и чиновников на университет перед выборами было воспринято негативно», — сообщила Татьяна Смирнова.
В июне 2019 года ни один из кандидатов в ректоры — экономист Роман Смелик и юрист Александр Костюков — не смог получить 50% + 1 голос делегатов, которые были необходимы для избрания.
Так как университет ни дня не может существовать без руководителя (нужно подписывать огромное количество документов — зарплатные ведомости, приказы о зачислении и др.), в качестве и. о. ректора назначили Романа Смелика. С этой приставкой он и проработал до конца 2021 года.
«Роман Григорьевич — человек немного другого сорта: сказывалось то, что он был бывшим военным. В университет он пришел давно, отработал более 20 лет на экономическом факультете, но его воспринимали как будто немного со стороны. Тем не менее у него было много положительных черт. Он приучал людей к дисциплине: ремонт при нем был, порядок в университете. Он с большим уважением относился к тому, что уже было сделано в университете, всегда советовался, не делал резких перемен и движений. Возможно, потому что он не чувствовал себя ректором в полной мере. Исполнять обязанности — это что-то такое временное все-таки», — сообщила Татьяна Смирнова.
«Смелик — человек, который, скорее всего, чувствовал, что нужно двигаться, но у него не было желания», — соглашается другой сотрудник ОмГУ.
При Смелике, кстати, тоже принимались непростые решения: зимой 2020-го ФМБ присоединили к экономическому факультету (выходцем именно с этого факультета и был и. о. ректора, — Прим. ред.). Экономисты хотели заполучить себе международный бизнес.
«Для меня чем больше разнообразия, тем лучше. У университета специфика такая, он многопрофильный. Не могут все пойти в инженеры, общество гораздо более сложное. И культуру надо готовить, историки нужны, филологи, физики», — подчеркнула Татьяна Смирнова.
Однако Смелика так и не назначили полноправным ректором. Когда стало понятно, что на эту должность придет человек не из вуза и даже не из Омска, Роман Григорьевич написал заявление на увольнение.
«Нам не могли простить трех вещей: проваленных выборов 2019 года, то, что никак не достраивался главный корпус, и что мы не стали объединяться с Политехом, когда писалась программа развития. Предыдущий губернатор Бурков видел это „слияние“. А Смелик говорил, что „под Политех не ляжет“. Через полтора месяца ему пришлось написать заявление. Бурков вмешался несколько раз и тем самым погубил университет. Все остальное — это стечение обстоятельств», — добавила Смирнова.
Говоря о вмешательстве Александра Буркова, преподавательница ОмГУ имеет в виду несогласование кандидатуры Якуба на выборы ректора 2019 года, отказ в назначении Смелика официальным ректором и призывы к объединению ОмГУ с техническим университетом. На последнем Бурков, возможно, настаивал, опираясь на пример слияния Уральского федерального университета с Уральским государственным университетом.
Все предыдущие ректоры были сотрудниками вуза, «своими» для других преподавателей. Поэтому назначенный (с 7 декабря 2021 года в качестве и. о. ректора, а с 20 декабря 2022-го официально) Сергей Замятин из Томска выбивается из этого ряда.
У ряда преподавателей сложилось мнение, что Замятин — временщик, который не несет никакой ответственности перед коллективом, и до него невозможно достучаться.
«Корпуса разваливаются. В аудиториях нет элементарного — штор для показа медиа. Техника вся старая. Нет внутренних грантов для преподавателей и студентов. Жуткое расписание. Невозможно отправиться в командировки для поездок на конференции и работы в архивах, даже за свой счет. Физически уничтожают библиотеки, увольняют кандидатов и докторов наук. На работу принимают слишком молодых. Но не это страшно, а то, что эти молодые сотрудники также временщики по большей части. Не горят наукой и университетом», — перечислила проблемы преподавательница ОмГУ.
В вузе, конечно, находятся сотрудники, которые видят плюсы в реформах Сергея Замятина.
«Новый ректор — тот, кто делает глобальные изменения, но уже не зависит от мнения университета. Он делает их революционно, но принимает решения, основываясь не на своем сиюминутном желании, как многие это воспринимают. Он прямо говорит, что будет принято такое-то решение, но всегда будут обиженные люди, потому что при этом закрывается их „бизнес“. Сергей Владимирович для многих — очень неудобный ректор», — уточнил собеседник Города55.
При Замятине в вузе начали вести учет результативности сотрудников профессорско-преподавательского совета: то есть смотреть и считать, чем занимаются сотрудники, а это, по словам работника вуза, всегда неприятно. Поддержку нынешний ректор снискал и со стороны физкультурников. Замятин уделяет большое внимание спорту: закупил новую форму, отремонтировал бассейн, проводит соревнования на Кубок ректора, восстановил хоккейную команду ОмГУ.
«Он договорился с ХК „Авангард“ и сам вместе с командой в 11 часов вечера через день тренировался. Но никогда ни слова об этом нигде не сказал. Старое поколение наверняка бы козырнуло этим фактом», — сказал один из сотрудников.
В то же время исчезли многие структуры, олицетворявшие университет, и это преподаватели восприняли болезненно. Так, был на грани закрытия и остался без ставок центр изучения творчества Ф. М. Достоевского, причем произошло это одновременно с отменой русской культуры за рубежом. Не стало востребованной у студентов базовой кафедры АО «ОНИИП».
«Я сначала списывала все на некомпетентность и относилась к Замятину как к стихийному бедствию. Но нет… Он сознательно делает все, чтобы уничтожить образование, то, что связано с формированием патриотических чувств, патриотического воспитания, с оборонным комплексом», — добавила Татьяна Смирнова.
У трех ректоров — Владимира Струнина, Алексея Якуба и Романа Смелика — со всеми их плюсами и минусами, по мнению большинства собеседников Города55, была одна общая черта. Они поддерживали дух университета, знали, что такое университетская культура, и понимали, что люди, работающие в вузе, — уникальные кадры.
«Эти три ректора не подписали бы просто так заявления на увольнение, встретились, выяснили причину, постарались сделать все, чтобы профессионал остался в университете. Сейчас происходит разбрасывание кадрами. Моя коллега из другого вуза сделала хорошее сравнение: „Университет как дерево: корни — это профессура, ствол — доценты, основные рабочие лошадки, а ветки — молодежь. Если корни рубят, дерево погибает: не сразу, сначала гниет изнутри“. Еще год, и все рухнет», — считает Светлана Корусенко.
При этом, как отметил ведущий научный сотрудник Института философии и права УрО РАН, профессор ОмГУ им. Ф. М. Достоевского, д. с. н. Олег Рой, главная проблема омского классического вуза — это то, что он оказался не в состоянии подготовить сильного лидера, способного возглавить университет в это неспокойное время.
«Ни один из ректоров университета за последние 10—15 лет так и не смог позиционировать университет в качестве ведущего научно-образовательного центра Сибири. Несмотря на наличие в университете ярких научных школ, слабое вузовское руководство не способствовало их продвижению, узнаваемости на федеральном уровне. Апофеозом всех этих изменений и является нынешнее положение университета, с легкостью растерявшего большое количество знаковых для региона и страны специалистов и являющегося предметом многочисленных скандалов», — подчеркнул Рой.
Сейчас ОмГУ переживает непростые времена. Хотя, по словам работников ОмГУ, до прихода Замятина в вузе и не существовало глобальных проблем, факты говорят об обратном. Госуниверситет мелькал в скандальных новостях при всех предыдущих ректорах: уголовные дела из-за строительства корпуса у метромоста, хищение 136 млн рублей проректором, сорванные выборы декана юрфака и ректора, снижающиеся доходы вуза и как следствие — финансовая яма, раздутый штат сотрудников. Недовольных состоянием ОмГУ и своим положением всегда было предостаточно.
На текущий момент основные проблемы университета заключаются в том, что его административная система устарела и он годами жил не по средствам. Когда все осознали, что денег мало и надо «прижиматься», во всех вузах пошли инвентаризации и оптимизации. Этот процесс в большинстве университетов пришелся на относительно сытые 2013–2014 годы. А ОмГУ, несмотря на определенные шаги при Струнине и Смелике, дозрел до оптимизации только сейчас, из-за чего, как скупой, платит дважды: обилием скандалов в и без того неспокойное время и финансовыми трудностями. Сдача корпуса на Фрунзе не сделает положение вуза более легким, так как будет лишь имиджевой победой, а финансово обернется новыми затратами на эксплуатацию, доделки за строителями и оснащение оборудованием.
Однако так как оптимизацию в любом случае не получится быстро провести, а финансирование просто так не достать, скандалы в ОмГУ в ближайшем будущем не закончатся. Остается только гадать, приведут ли они к полному падению вуза на дно или всего лишь будут частью болезненного, но такого необходимого оздоровления.