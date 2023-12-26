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Published Сегодня, 05:24

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Updated Сегодня, 05:26

Фирма Дмитрия Немиша может быть признана банкротом

Налоговики начали банкротить «Нефтегазстроймонтаж»

26 декабря 2023, 05:24

Фирма Дмитрия Немиша может быть признана банкротом

Директора компании будут судить за уклонение от уплаты налогов.

Общество с ограниченной ответственностью «Нефтегазстроймонтаж», прописанное в Омске на улице Долгирева, может быть признано несостоятельным должником. Налоговая служба уже подала в суд соответствующие документы.

— Межрайонная ИФНС России № 7 по Омской области обратилась в Арбитражный суд Омской области с заявлением о признании ООО «НЕФТЕГАЗСТРОЙМОНТАЖ» несостоятельным (банкротом), — говорится в официальном сообщении

Генеральным директором компании является Дмитрий Немиш. Он же владеет 50% уставного капитала, тогда как вторые 50% принадлежат Анвару Аминову. Город55 уже писал о том, что Немиш в ближайшее время предстанет перед судом: его обвиняют в уклонении от уплаты налогов на 458 млн рублей. Это «особо крупный размер», так что бизнесмену может грозить до 5 лет реального лишения свободы.

Мимо казны. В Омске бизнесмен Немиш ответит за неуплату налогов на 458 миллионов
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#Бизнес#Новости#Николай Эйхвальд#Дела о банкротстве#Дмитрий Немиш#Нефтегазстроймонтаж
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