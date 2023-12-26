Налоговики начали банкротить «Нефтегазстроймонтаж»

Генеральным директором компании является Дмитрий Немиш. Он же владеет 50% уставного капитала, тогда как вторые 50% принадлежат Анвару Аминову. Город55 уже писал о том, что Немиш в ближайшее время предстанет перед судом: его обвиняют в уклонении от уплаты налогов на 458 млн рублей. Это «особо крупный размер», так что бизнесмену может грозить до 5 лет реального лишения свободы.