Налоговики начали банкротить «Нефтегазстроймонтаж»

Posted Сегодня, 05:24
Published Сегодня, 05:24
Modified Сегодня, 05:26
Updated Сегодня, 05:26
Общество с ограниченной ответственностью «Нефтегазстроймонтаж», прописанное в Омске на улице Долгирева, может быть признано несостоятельным должником. Налоговая служба уже подала в суд соответствующие документы.
— Межрайонная ИФНС России № 7 по Омской области обратилась в Арбитражный суд Омской области с заявлением о признании ООО «НЕФТЕГАЗСТРОЙМОНТАЖ» несостоятельным (банкротом), — говорится в официальном сообщении
Генеральным директором компании является Дмитрий Немиш. Он же владеет 50% уставного капитала, тогда как вторые 50% принадлежат Анвару Аминову. Город55 уже писал о том, что Немиш в ближайшее время предстанет перед судом: его обвиняют в уклонении от уплаты налогов на 458 млн рублей. Это «особо крупный размер», так что бизнесмену может грозить до 5 лет реального лишения свободы.