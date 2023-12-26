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Published Сегодня, 09:02

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Updated Сегодня, 09:04

По факту этой смерти проводится проверка

На омской «трассе смерти» нашли труп дальнобойщика из Саратовской области

26 декабря 2023, 09:02
Фото: 1MI
По факту этой смерти проводится проверка
Тело мужчины нашли в припаркованном большегрузном автомобиле.

В Омской области силовики разбираются в обстоятельствах смерти 58-летнего мужчины, тело которого нашли на трассе Омск — Тюмень, которую в народе за обилие жестких ДТП прозвали «трассой смерти».

«В понедельник, 25 декабря, поступил сигнал, что в большегрузном автомобиле Scania найдено тело водителя», — пояснили городу55 в СКР по Омской области.

Прибывшие на место эксперты осмотрели тело и не нашли никаких следов насилия или криминала. Сейчас труп находится в морге, где и будут устанавливать причину смерти.

Как выяснил Город55, умерший дальнобойщик зарегистрирован в Саратовской области и официально трудился на ИП Брянцев.

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