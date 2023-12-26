На омской «трассе смерти» нашли труп дальнобойщика из Саратовской области

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
В Омской области силовики разбираются в обстоятельствах смерти 58-летнего мужчины, тело которого нашли на трассе Омск — Тюмень, которую в народе за обилие жестких ДТП прозвали «трассой смерти».
«В понедельник, 25 декабря, поступил сигнал, что в большегрузном автомобиле Scania найдено тело водителя», — пояснили городу55 в СКР по Омской области.
Прибывшие на место эксперты осмотрели тело и не нашли никаких следов насилия или криминала. Сейчас труп находится в морге, где и будут устанавливать причину смерти.
Как выяснил Город55, умерший дальнобойщик зарегистрирован в Саратовской области и официально трудился на ИП Брянцев.