На Мадагаскаре ученые обнаружили рисунки, указывающие на связь с Египтом

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
Международная команда ученых обнаружила 72 наскальных рисунка в пещерах этого острова. Эти рисунки вызывают особый интерес, так как раскрывают таинственные связи с древними цивилизациями Древнего Египта и Борнео.
Изучение этих рисунков, нарисованных черным красителем, позволило обнаружить удивительные изображения животных, людей, гибридных форм, геометрических узоров и символов. Важными элементами на рисунках являются загадочные «М"-образные знаки. Из всех найденных рисунков, восемь из них имеют связь с древнеегипетской культурой, изображая богов, таких как Гор с головой сокола и Тот с головой ибиса.
Также были обнаружены символы, напоминающие букву «М», и другие надписи, которые могут иметь связь с амхарским алфавитом. Это открывает возможность связей Мадагаскара с эфиопским и афро-арабским миром. Очень интересно отметить, что этот же символ был найден на наскальных рисунках в Борнео, что также указывает на возможную связь между этими двумя регионами.