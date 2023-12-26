На Мадагаскаре ученые обнаружили рисунки, указывающие на связь с Египтом

Также были обнаружены символы, напоминающие букву «М», и другие надписи, которые могут иметь связь с амхарским алфавитом. Это открывает возможность связей Мадагаскара с эфиопским и афро-арабским миром. Очень интересно отметить, что этот же символ был найден на наскальных рисунках в Борнео, что также указывает на возможную связь между этими двумя регионами.