Мошенники пользуются тем, что в предпраздничной суете люди теряют бдительность

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
Преступники искусно используют суету перед праздниками, чтобы обмануть людей. Они взламывают аккаунты в популярных мессенджерах, таких как Telegram, и отправляют сообщения от имени потерпевших, просив друзей и контактов о финансовой помощи. Мошенники даже предоставляют фотографии поддельных карт, чтобы убедить людей перевести деньги на указанную ими карту, пишет ФедералПресс.
Мошенники часто получают доступ к аккаунтам через распространение опасных ссылок, которые маскируются под безобидные просьбы или голосования. Еще один метод — выманивание одноразового кода для привязки аккаунта к другому устройству.
Специалисты предупреждают, что перед Новым годом мошенники становятся особенно активными, так как люди становятся менее бдительными и склонны к проявлению доброты.
Для защиты своего аккаунта рекомендуется установить двухэтапную проверку. Также следует быть осторожными и не переходить по неизвестным ссылкам, а также проявлять бдительность при получении подозрительных сообщений. Внимание к цифровой безопасности поможет избежать проблем в преддверии праздников.