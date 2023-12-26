Мошенники пользуются тем, что в предпраздничной суете люди теряют бдительность

Преступники искусно используют суету перед праздниками, чтобы обмануть людей. Они взламывают аккаунты в популярных мессенджерах, таких как Telegram, и отправляют сообщения от имени потерпевших, просив друзей и контактов о финансовой помощи. Мошенники даже предоставляют фотографии поддельных карт, чтобы убедить людей перевести деньги на указанную ими карту, пишет ФедералПресс.