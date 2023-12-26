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Published Сегодня, 07:09

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Updated Сегодня, 07:11

Мошенники пользуются тем, что в предпраздничной суете люди теряют бдительность

26 декабря 2023, 07:09
Перед наступлением Нового года, в России стали заметны случаи мошенничества среди пользователей мессенджеров.

Преступники искусно используют суету перед праздниками, чтобы обмануть людей. Они взламывают аккаунты в популярных мессенджерах, таких как Telegram, и отправляют сообщения от имени потерпевших, просив друзей и контактов о финансовой помощи. Мошенники даже предоставляют фотографии поддельных карт, чтобы убедить людей перевести деньги на указанную ими карту, пишет ФедералПресс.

Мошенники часто получают доступ к аккаунтам через распространение опасных ссылок, которые маскируются под безобидные просьбы или голосования. Еще один метод — выманивание одноразового кода для привязки аккаунта к другому устройству.

Специалисты предупреждают, что перед Новым годом мошенники становятся особенно активными, так как люди становятся менее бдительными и склонны к проявлению доброты.

Для защиты своего аккаунта рекомендуется установить двухэтапную проверку. Также следует быть осторожными и не переходить по неизвестным ссылкам, а также проявлять бдительность при получении подозрительных сообщений. Внимание к цифровой безопасности поможет избежать проблем в преддверии праздников.

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