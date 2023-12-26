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Published Сегодня, 07:11

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Updated Сегодня, 07:13

Метель помешала пяти самолетам вылететь из аэропорта Челябинска

26 декабря 2023, 07:11
Из-за непогоды в аэропорте Челябинска произошли задержки и отмены пяти рейсов.

Пассажиры, которые должны были отправиться в Сочи, Москву, Санкт-Петербург и Анталию, оказались заложниками этой ситуации. Авиакомпании столкнулись с трудностями в выполнении своих обязательств из-за плохой погоды, пишет ФедералПресс.

Необходимо отметить, что аэропорт и авиакомпании предпринимают все возможные меры для улучшения ситуации и минимизации неудобств для пассажиров. Они работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить безопасные перевозки в сложных климатических условиях.

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