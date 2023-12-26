Метель помешала пяти самолетам вылететь из аэропорта Челябинска

Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
Modified Сегодня, 07:13
Updated Сегодня, 07:13
Пассажиры, которые должны были отправиться в Сочи, Москву, Санкт-Петербург и Анталию, оказались заложниками этой ситуации. Авиакомпании столкнулись с трудностями в выполнении своих обязательств из-за плохой погоды, пишет ФедералПресс.
Необходимо отметить, что аэропорт и авиакомпании предпринимают все возможные меры для улучшения ситуации и минимизации неудобств для пассажиров. Они работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить безопасные перевозки в сложных климатических условиях.