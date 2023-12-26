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Курорт Эльбрус закрыт из-за высокой лавинной опасности

26 декабря 2023, 10:07
Официальный телеграм-канал курорта Эльбрус сообщает, что из-за повышенной опасности лавин временно закрыт. Канатные дороги и трассы не работают из-за риска обрушения снежных масс, пишет Pravda.Ru.

Для предотвращения спонтанного схода снега с склонов Эльбруса и Чегета проводится принудительное сбрасывание накопившегося снега. Военизированный противолавинный отряд Эльбруса уже семь раз осуществил такие сбросы.

Всего на территории республики Кабардино-Балкария насчитывается 132 участка с повышенной опасностью образования лавин. Угроза лавин сохраняется в горах выше 2,5 тысяч метров почти повсюду, особенно в Приэльбрусье.

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