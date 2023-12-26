Курорт Эльбрус закрыт из-за высокой лавинной опасности

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
Для предотвращения спонтанного схода снега с склонов Эльбруса и Чегета проводится принудительное сбрасывание накопившегося снега. Военизированный противолавинный отряд Эльбруса уже семь раз осуществил такие сбросы.
Всего на территории республики Кабардино-Балкария насчитывается 132 участка с повышенной опасностью образования лавин. Угроза лавин сохраняется в горах выше 2,5 тысяч метров почти повсюду, особенно в Приэльбрусье.