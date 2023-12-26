Косметолог дала советы по уходу за кожей перед праздниками

Косметолог объяснила, что стресс активизирует ферменты, которые разрушают коллаген и эластин, ответственные за здоровую и упругую кожу. Чтобы бороться с этими проблемами, специалист рекомендует использовать мягкие средства для ухода за стрессовой кожей. Она также советует применять патчи и маски с гиалуроновой кислотой, особенно ночью, чтобы восстановить увлажнение и упругость кожи.