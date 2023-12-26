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Косметолог дала советы по уходу за кожей перед праздниками

26 декабря 2023, 07:25
Перед праздниками косметолог рассказала о том, как правильно заботиться о коже. Стресс перед новым годом может негативно повлиять не только на самочувствие, но и на состояние кожи, пишет Pravda.Ru.

Косметолог Наталья Нужнова обратила внимание на несколько факторов, которые могут нанести вред коже в это время. Она отметила, что недостаток сна, длительное пребывание перед компьютером и неправильное питание — все эти факторы могут навредить коже.

Специалист подчеркнула, что хороший уход за кожей очень важен в предновогодний период. Хотя многие женщины обращаются к косметологам, можно справиться с этой задачей и дома. Зимой кожа часто страдает от обезвоживания, сухости и раздражения.

Косметолог объяснила, что стресс активизирует ферменты, которые разрушают коллаген и эластин, ответственные за здоровую и упругую кожу. Чтобы бороться с этими проблемами, специалист рекомендует использовать мягкие средства для ухода за стрессовой кожей. Она также советует применять патчи и маски с гиалуроновой кислотой, особенно ночью, чтобы восстановить увлажнение и упругость кожи.

Следуя этим советам, можно помочь коже выглядеть свежей и здоровой даже в условиях предновогоднего стресса и суеты.

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