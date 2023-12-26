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Published Сегодня, 17:58

Modified Сегодня, 18:11

Updated Сегодня, 18:11

Как выбрать ноутбук

26 декабря 2023, 17:58
При покупке ноутбука многие сосредотачиваются на цене и не обращают внимание на важные параметры, что в конечном итоге приводит к разочарованию. Ошибки, которые чаще всего допускают при выборе ноутбука, перечислил эксперт Сергей Догонин.

Одна из ошибок — приобретение дешевой модели, рассказал он в интервью изданию Pravda.ru. За низкой ценой скрывается слабый процессор, недостаточное количество оперативной памяти, низкое качество изделия и неизвестный бренд. Такие устройства не справляются с требуемыми задачами или выполняют их очень медленно. Современные программы требуют существенных ресурсов компьютера, и, если его характеристики не соответствуют минимальным требованиям программы, она просто не запустится.

Еще одна ошибка — выбор универсального ноутбука на все случаи жизни, рассказал Догонин. Ноутбук является компромиссным устройством, и всегда приходится выбирать между весом, размером экрана и производительностью.

Также важно учитывать основные характеристики экрана — разрешение и яркость, отметил эксперт. Это влияет на качество изображения и на возможность комфортной работы при дневном освещении.

Нельзя ограничиваться моделями от одного производителя. Есть другие, которые предлагают более интересные модели за ту же цену.

Не стоит покупать устаревшую модель, подчеркнул эксперт. В магазинах часто продаются старые модели, которые медленнее новых. Например, скорость оперативной памяти может существенно влиять на быстродействие ноутбука, но эта характеристика обычно не указывается в описании. В новой модели память, скорее всего, будет более быстрой.

Нельзя выбирать модель только по одному параметру, например, по размеру экрана или весу устройства.

Важно читать обзоры перед покупкой, рекомендует Догонин. В интернете много обзоров, которые помогут сориентироваться и сделать правильный выбор.

Не стоит полагать, что после покупки ноутбук можно будет легко модернизировать и ускорить его работу. Это не относится ко всем моделям.

И, наконец, не стоит покупать ноутбук в магазине, который не специализируется на компьютерах. Могут возникнуть проблемы с гарантией и возвратом, подчеркнул эксперт.

Подходя к выбору ноутбука, следует определить список задач и программ, которые будут использоваться, почитать обзоры в интернете, посоветоваться с знакомыми и остановиться на нескольких подходящих моделях. Затем можно посмотреть эти модели вживую в офлайн-магазинах. Впечатление от устройства на экране может отличаться от реальности, поэтому только после этого можно сделать окончательный выбор, подытожил Догонин.

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