Как выбрать ноутбук

Подходя к выбору ноутбука, следует определить список задач и программ, которые будут использоваться, почитать обзоры в интернете, посоветоваться с знакомыми и остановиться на нескольких подходящих моделях. Затем можно посмотреть эти модели вживую в офлайн-магазинах. Впечатление от устройства на экране может отличаться от реальности, поэтому только после этого можно сделать окончательный выбор, подытожил Догонин.