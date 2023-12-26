Как выбрать ноутбук

Posted Сегодня, 17:58
Published Сегодня, 17:58
Modified Сегодня, 18:11
Updated Сегодня, 18:11
Одна из ошибок — приобретение дешевой модели, рассказал он в интервью изданию Pravda.ru. За низкой ценой скрывается слабый процессор, недостаточное количество оперативной памяти, низкое качество изделия и неизвестный бренд. Такие устройства не справляются с требуемыми задачами или выполняют их очень медленно. Современные программы требуют существенных ресурсов компьютера, и, если его характеристики не соответствуют минимальным требованиям программы, она просто не запустится.
Еще одна ошибка — выбор универсального ноутбука на все случаи жизни, рассказал Догонин. Ноутбук является компромиссным устройством, и всегда приходится выбирать между весом, размером экрана и производительностью.
Также важно учитывать основные характеристики экрана — разрешение и яркость, отметил эксперт. Это влияет на качество изображения и на возможность комфортной работы при дневном освещении.
Нельзя ограничиваться моделями от одного производителя. Есть другие, которые предлагают более интересные модели за ту же цену.
Не стоит покупать устаревшую модель, подчеркнул эксперт. В магазинах часто продаются старые модели, которые медленнее новых. Например, скорость оперативной памяти может существенно влиять на быстродействие ноутбука, но эта характеристика обычно не указывается в описании. В новой модели память, скорее всего, будет более быстрой.
Нельзя выбирать модель только по одному параметру, например, по размеру экрана или весу устройства.
Важно читать обзоры перед покупкой, рекомендует Догонин. В интернете много обзоров, которые помогут сориентироваться и сделать правильный выбор.
Не стоит полагать, что после покупки ноутбук можно будет легко модернизировать и ускорить его работу. Это не относится ко всем моделям.
И, наконец, не стоит покупать ноутбук в магазине, который не специализируется на компьютерах. Могут возникнуть проблемы с гарантией и возвратом, подчеркнул эксперт.
Подходя к выбору ноутбука, следует определить список задач и программ, которые будут использоваться, почитать обзоры в интернете, посоветоваться с знакомыми и остановиться на нескольких подходящих моделях. Затем можно посмотреть эти модели вживую в офлайн-магазинах. Впечатление от устройства на экране может отличаться от реальности, поэтому только после этого можно сделать окончательный выбор, подытожил Догонин.