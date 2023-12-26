«Как из фильма ужасов». В Омске за 20 млн продают участок с заброшенными зданиями

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В Ленинском округе, по соседству с отделом судебных приставов, ТУ Росимущества выставило на торги земельный участок с расположенными на нем объектами недвижимости. Начальная цена лота составляет 19,795 млн рублей.
За эту стоимость можно приобрести земельный участок площадью 4576 кв. м, предназначенный под деловое управление, трехэтажный административный корпус (столовая) площадью 1998,1 кв. м и овощехранилище площадью 215,8 кв. м. Имущественный комплекс находится в федеральной собственности и попал в программу приватизации. От желающих стать владельцем комплекса ждут заявки до 26 января 2024 года, итоги аукциона подведут 31 января следующего года.
Трехэтажное здание на улице Лагоды ввели в эксплуатацию в 1963 году. Сейчас состояние обоих зданий — неудовлетворительное. Нет окон, все стены исписаны надписями, внутри помещения завалены мусором.
Отметим, что согласно отзывам в «ДубльГИС» и другим открытым источникам, в заброшенном в настоящий момент административном здании ранее располагалась детская психиатрическая больница.