«Как из фильма ужасов». В Омске за 20 млн продают участок с заброшенными зданиями

За эту стоимость можно приобрести земельный участок площадью 4576 кв. м, предназначенный под деловое управление, трехэтажный административный корпус (столовая) площадью 1998,1 кв. м и овощехранилище площадью 215,8 кв. м. Имущественный комплекс находится в федеральной собственности и попал в программу приватизации. От желающих стать владельцем комплекса ждут заявки до 26 января 2024 года, итоги аукциона подведут 31 января следующего года.