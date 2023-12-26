Истек срок давности дела? В Омске экс-депутату удалось избежать тюрьмы

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
На прошлой неделе в Ленинском районном суде состоялось заседание по уголовному делу экс-депутата омского Горсовета Ларисы Горностаевой. Ее обвиняли по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ.
Напомним, что бывший народный избранник ведет бизнес — Горностаева является директором ООО «Сибирский стандарт». Компания занимается производством алкогольной продукции.
Как посчитали органы предварительного расследования, с 2014 по 2017 годы предпринимательница не выплатила акциз на сумму 396,3 млн рублей и не внесла в казну в качестве налога на добавленную стоимость 91,2 млн рублей. В общей сложности она не выплатила как юрлицо 487,5 млн рублей. Горностаева, были уверены при проверке деятельности депутата следователи, действовала умышленно.
Вместе с тем сроки давности уголовного преследования истекли, заявил судья на декабрьском заседании. Ленинский райсуд руководствовался п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.
Исполняющий обязанности прокурора Ленинского округа при этом подавал гражданский иск на 487 млн рублей. Его оставили без рассмотрения, но уточнили, что его можно подавать в гражданском порядке. Выходит, что Горностаеву могут заставить уплатить указанную сумму, но бизнесвумен не окажется в тюрьме, поскольку эта история больше не является частью уголовного дела.
Одновременно с этим на ее имущество наложен арест, пока не разрешится вопрос по гражданскому иску прокурора. Постановление не вступило в законную силу, уточняется на сайте Ленинского райсуда.