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Published Сегодня, 11:26

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Updated Сегодня, 11:31

иллюстрация

Истек срок давности дела? В Омске экс-депутату удалось избежать тюрьмы

26 декабря 2023, 11:26
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске экс-депутату удалось избежать тюрьмы из-за истечения срока давности дела

В отношении депутата Горностаевой могут подать теперь только гражданский иск.

На прошлой неделе в Ленинском районном суде состоялось заседание по уголовному делу экс-депутата омского Горсовета Ларисы Горностаевой. Ее обвиняли по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ.

Напомним, что бывший народный избранник ведет бизнес — Горностаева является директором ООО «Сибирский стандарт». Компания занимается производством алкогольной продукции.

Как посчитали органы предварительного расследования, с 2014 по 2017 годы предпринимательница не выплатила акциз на сумму 396,3 млн рублей и не внесла в казну в качестве налога на добавленную стоимость 91,2 млн рублей. В общей сложности она не выплатила как юрлицо 487,5 млн рублей. Горностаева, были уверены при проверке деятельности депутата следователи, действовала умышленно.

Вместе с тем сроки давности уголовного преследования истекли, заявил судья на декабрьском заседании. Ленинский райсуд руководствовался п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

Исполняющий обязанности прокурора Ленинского округа при этом подавал гражданский иск на 487 млн рублей. Его оставили без рассмотрения, но уточнили, что его можно подавать в гражданском порядке. Выходит, что Горностаеву могут заставить уплатить указанную сумму, но бизнесвумен не окажется в тюрьме, поскольку эта история больше не является частью уголовного дела.

Одновременно с этим на ее имущество наложен арест, пока не разрешится вопрос по гражданскому иску прокурора. Постановление не вступило в законную силу, уточняется на сайте Ленинского райсуда.

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#Бизнес#Омск#Омский Горсовет#Суд#Депутат#Уголовное дело#Налоги#Алина Ясинская
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