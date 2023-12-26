Истек срок давности дела? В Омске экс-депутату удалось избежать тюрьмы

Исполняющий обязанности прокурора Ленинского округа при этом подавал гражданский иск на 487 млн рублей. Его оставили без рассмотрения, но уточнили, что его можно подавать в гражданском порядке. Выходит, что Горностаеву могут заставить уплатить указанную сумму, но бизнесвумен не окажется в тюрьме, поскольку эта история больше не является частью уголовного дела.