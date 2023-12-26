Главный тренер омского «Авангарда» о победе над «Сибирью»: «Команда отдала все силы»

Posted Сегодня, 16:54
Published Сегодня, 16:54
Modified Сегодня, 16:54
Updated Сегодня, 16:54
Наставник омского «Авангарда» Михаил Кравец высказался о победе в сибирском дерби над новосибирской «Сибирью».
«Очень напряженная игра, много борьбы, хорошие скорости, много самоотверженности. Я доволен, что победили, но прежде всего меня порадовала командная игра всех четырех звеньев. Все ребята выполняли свою работу и делали очень правильные вещи. Есть, конечно, некоторые детали, которые надо подправить, но в основном было видно, что команда очень сплотилась на эту игру и отдавала все силы для победы», — отметил Кравец.
Отдельно главный тренер «ястребов» отметил игру вратаря Ильи Проскурякова.
«Естественно, хочу отметить игру вратаря, который тоже достаточно нас выручил. В общем, рад, что поездку начинаем с победы», — сообщил Михаил Кравец.
Напомним, это сибирское дерби, которое в этом сезоне стало уже третье по счету, завершилось за пределами основного времени в овертайме со счетом 2:3 в пользу «Авангарда».