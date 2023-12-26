Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:54

Published Сегодня, 16:54

Modified Сегодня, 16:54

Updated Сегодня, 16:54

Михаил Кравец доволен работой всей команды

Главный тренер омского «Авангарда» о победе над «Сибирью»: «Команда отдала все силы»

26 декабря 2023, 16:54
Фото: ХК Авангард
Михаил Кравец доволен работой всей команды

Наставник омского «Авангарда» об игре с «Сибирью»: «Делали правильные вещи»

Михаил Кравец поблагодарил всех полевых игроков и отдельно отметил работу вратаря.

Наставник омского «Авангарда» Михаил Кравец высказался о победе в сибирском дерби над новосибирской «Сибирью».

«Очень напряженная игра, много борьбы, хорошие скорости, много самоотверженности. Я доволен, что победили, но прежде всего меня порадовала командная игра всех четырех звеньев. Все ребята выполняли свою работу и делали очень правильные вещи. Есть, конечно, некоторые детали, которые надо подправить, но в основном было видно, что команда очень сплотилась на эту игру и отдавала все силы для победы», — отметил Кравец.

Отдельно главный тренер «ястребов» отметил игру вратаря Ильи Проскурякова.

«Естественно, хочу отметить игру вратаря, который тоже достаточно нас выручил. В общем, рад, что поездку начинаем с победы», — сообщил Михаил Кравец.

Напомним, это сибирское дерби, которое в этом сезоне стало уже третье по счету, завершилось за пределами основного времени в овертайме со счетом 2:3 в пользу «Авангарда».

Омский «Авангард» в овертайме вырвал победу у новосибирской «Сибири»
Узнать подробнее
Читайте также:
Наставник омского «Авангарда» об игре с «Нефтехимиком»: «С 1: 3 не просто вернуться»Наставник омского «Авангарда» об игре с «Трактором»: «Готовились, как к плей-офф»Омский «Авангард» обменял вратаря Василия Демченко в «Адмирал» на Павла Хомченко
#Общество#Спорт#Город#Хоккей#ХК Авангард#Омск#Омская область#Новосибирск#Россия#КХЛ#Новости#ХК "Сибирь"#Василий Попов#Михаил Кравец
Подпишитесь
«Нам не простили трех вещей». Кто и как привел ОмГУ им. Достоевского к разрухе
Сегодня, 03:00
«Меняю автобус на лыжи». Омск в час пик встал в 9-балльные пробки
Сегодня, 03:18
Истек срок давности дела? В Омске экс-депутату удалось избежать тюрьмы
Сегодня, 11:26
Владельцы Омской области 2023
Вчера, 09:50
С застройщиком школы в омском микрорайоне «Серебряный берег» расторгают контракт
Сегодня, 11:21
Погода-сюрприз. Синоптики рассказали омичам, чего ожидать в последнюю неделю года
Сегодня, 09:17