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Published Сегодня, 07:17

Modified Сегодня, 07:19

Updated Сегодня, 07:19

Эксперт рассказал о снижении цен на некоторые товары

26 декабря 2023, 07:17
Согласно Дмитрию Чумакову, специалисту в области маркетинга, в России в середине января можно ожидать снижения цен на некоторые товары. Это может быть приятной новостью для покупателей перед и после праздников.

Среди товаров, на которые можно ожидать снижение цен, будут праздничные наборы, сладости и новогодние украшения. Также возможно снижение цен на яйца, так как недавно их поставки из-за границы значительно увеличились, пишет ФедералПресс.

Однако стоит отметить, что скидки на эти товары могут быть вызваны не только экономическими факторами, но и стратегией магазинов. Возможно, торговые площадки решат заполнить полки более доступными товарами, чтобы привлечь больше покупателей в этот период.

Тем не менее, следует подчеркнуть, что большинство продуктов питания, особенно в крупных сетевых магазинах, останутся стабильными по ценам. Это связано с желанием владельцев магазинов создать долгосрочную лояльность у своих клиентов.

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