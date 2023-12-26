Эксперт рассказал о снижении цен на некоторые товары

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
Среди товаров, на которые можно ожидать снижение цен, будут праздничные наборы, сладости и новогодние украшения. Также возможно снижение цен на яйца, так как недавно их поставки из-за границы значительно увеличились, пишет ФедералПресс.
Однако стоит отметить, что скидки на эти товары могут быть вызваны не только экономическими факторами, но и стратегией магазинов. Возможно, торговые площадки решат заполнить полки более доступными товарами, чтобы привлечь больше покупателей в этот период.
Тем не менее, следует подчеркнуть, что большинство продуктов питания, особенно в крупных сетевых магазинах, останутся стабильными по ценам. Это связано с желанием владельцев магазинов создать долгосрочную лояльность у своих клиентов.