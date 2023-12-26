Будьте осторожны! На Омскую область надвигается экстремально сильный ветер

По данным Обь-Иртышского УГМС, до конца сегодняшнего дня и ночью 27 декабря в некоторых районах Омской области ожидается очень сильный ветер порывами 25 м/с и более. Кроме того, в это время прогнозируются снег, мокрый снег и метель, а также снежные заносы и гололедица.