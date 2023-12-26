Будьте осторожны! На Омскую область надвигается экстремально сильный ветер

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
По данным Обь-Иртышского УГМС, до конца сегодняшнего дня и ночью 27 декабря в некоторых районах Омской области ожидается очень сильный ветер порывами 25 м/с и более. Кроме того, в это время прогнозируются снег, мокрый снег и метель, а также снежные заносы и гололедица.
В такую погоду могут возникать чрезвычайные ситуации, связанные с повреждением линий связи и электропередачи, сильный ветер способен сорвать кровлю со зданий.
«Если непогода застала на улице, постарайтесь скорее укрыться в помещении, в подземном переходе или подъездах зданий. При порывистом ветре может происходить схлестывание воздушных линий электропередачи, падение ветхих деревьев, веток и слабо укрепленных конструкций. Обходите опасные места и опасайтесь раскачивающихся вывесок и транспарантов. Нельзя прикасаться к оборвавшимся электропроводам», — предупредили в пресс-службе МЧС.
В управлении отметили, что при перепадах напряжения в электрической сети квартиры необходимо обесточьте все электроприборы. Водителям же лучше отказаться от дальних поездок, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.
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