16-летний подросток найден мертвым в общежитии Кемерова после поножовщины

Posted Сегодня, 20:53
Published Сегодня, 20:53
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Updated Сегодня, 20:55
В одном из общежитий в Кемерове произошла массовая драка, в результате которой один подросток погиб, а двое получили ножевые ранения и были доставлены в больницу. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту этого преступления, пишет sibdepo.ru.
По предварительным данным, конфликт возник ночью 26 декабря. 16-летний подросток был смертельно ранен ножом в грудную клетку. Он скончался на месте происшествия. Еще двое подростков, 14 и 17 лет, получили ножевые ранения и были госпитализированы. Состояние одного из них оценивается как тяжелое.
Следователи выехали на место происшествия и проводят ряд следственных действий. Всех участников драки доставили в следственное управление для допроса. Было также обнаружено и изъято орудие преступления. Ведется работа по установлению обстоятельств этого случая и выявлению всех причастных к нему лиц.
Проводится необходимая экспертиза, включая судебно-медицинскую, для установления всех подробностей дела.