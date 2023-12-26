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16-летний подросток найден мертвым в общежитии Кемерова после поножовщины

16-летний подросток найден мертвым в общежитии Кемерова после поножовщины

26 декабря 2023, 20:53
Фото: 1MI
В Кемерове произошла массовая драка в общежитии, где один подросток погиб, а двое получили ножевые ранения; следователи возбудили уголовные дела по факту убийства и покушения на убийство.

В одном из общежитий в Кемерове произошла массовая драка, в результате которой один подросток погиб, а двое получили ножевые ранения и были доставлены в больницу. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту этого преступления, пишет sibdepo.ru.

По предварительным данным, конфликт возник ночью 26 декабря. 16-летний подросток был смертельно ранен ножом в грудную клетку. Он скончался на месте происшествия. Еще двое подростков, 14 и 17 лет, получили ножевые ранения и были госпитализированы. Состояние одного из них оценивается как тяжелое.

Следователи выехали на место происшествия и проводят ряд следственных действий. Всех участников драки доставили в следственное управление для допроса. Было также обнаружено и изъято орудие преступления. Ведется работа по установлению обстоятельств этого случая и выявлению всех причастных к нему лиц.

Проводится необходимая экспертиза, включая судебно-медицинскую, для установления всех подробностей дела.

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