16-летний подросток найден мертвым в общежитии Кемерова после поножовщины

По предварительным данным, конфликт возник ночью 26 декабря. 16-летний подросток был смертельно ранен ножом в грудную клетку. Он скончался на месте происшествия. Еще двое подростков, 14 и 17 лет, получили ножевые ранения и были госпитализированы. Состояние одного из них оценивается как тяжелое.