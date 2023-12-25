Злободневная проблема. Омичи ежегодно оставляют 10 тысяч жалоб на качество воздуха

Posted Сегодня, 03:56
Published Сегодня, 03:56
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Updated Сегодня, 03:58
В эфире ГТРК «Иртыш» сегодня, 25 декабря, вышло интервью с омским межрайонным природоохранным прокурором Артемом Шельмановым. Проблемой №1 для омичей он назвал качество воздуха и выбросы.
В центры мониторинга окружающей среды от омичей ежегодно поступает около 10 тысяч обращений, касающихся случаев загрязнения атмосферного воздуха.
«Это проблема достоточно злободневная для нас, потому что людей беспокоит состояние здоровья в связи с этим, снижается качество жизни. Поэтому, конечно, для Омской области это острая тема», — отметил прокурор.
По мнению Шельманова, больше всего загрязняют воздух не транспорт и частный сектор (печное отопление), а промышленные предприятия. В выбросах предприятий присутствуют наиболее опасные химические вещества, которые могут представлять риск для здоровья.
Тем не менее, в ближайшие годы в Омске продолжится работа по снижению выбросов от промышленных предприятий. В 2026 году пять крупных промпредприятий должны на своих трубах установить специальные датчики, которые позволят контролировать уровень выбросов. Данные с этих датчиков будут автоматически направляться в природоохранную прокуратуру.
Помимо этого, в городе появятся два дополнительных поста для мониторинга атмосферного воздуха.