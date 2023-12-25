Злободневная проблема. Омичи ежегодно оставляют 10 тысяч жалоб на качество воздуха

Тем не менее, в ближайшие годы в Омске продолжится работа по снижению выбросов от промышленных предприятий. В 2026 году пять крупных промпредприятий должны на своих трубах установить специальные датчики, которые позволят контролировать уровень выбросов. Данные с этих датчиков будут автоматически направляться в природоохранную прокуратуру.