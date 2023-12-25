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Злободневная проблема. Омичи ежегодно оставляют 10 тысяч жалоб на качество воздуха

25 декабря 2023, 03:56
Фото: Город55
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Омичи в год оставляют 10 тысяч жалоб на выбросы в центр мониторинга минприроды

Наибольшую опасность для здоровья, по мнению омского межрайонного природоохранного прокурора, представляют выбросы от промышленных предприятий.

В эфире ГТРК «Иртыш» сегодня, 25 декабря, вышло интервью с омским межрайонным природоохранным прокурором Артемом Шельмановым. Проблемой №1 для омичей он назвал качество воздуха и выбросы.

В центры мониторинга окружающей среды от омичей ежегодно поступает около 10 тысяч обращений, касающихся случаев загрязнения атмосферного воздуха.

«Это проблема достоточно злободневная для нас, потому что людей беспокоит состояние здоровья в связи с этим, снижается качество жизни. Поэтому, конечно, для Омской области это острая тема», — отметил прокурор.

По мнению Шельманова, больше всего загрязняют воздух не транспорт и частный сектор (печное отопление), а промышленные предприятия. В выбросах предприятий присутствуют наиболее опасные химические вещества, которые могут представлять риск для здоровья.

Тем не менее, в ближайшие годы в Омске продолжится работа по снижению выбросов от промышленных предприятий. В 2026 году пять крупных промпредприятий должны на своих трубах установить специальные датчики, которые позволят контролировать уровень выбросов. Данные с этих датчиков будут автоматически направляться в природоохранную прокуратуру.

Помимо этого, в городе появятся два дополнительных поста для мониторинга атмосферного воздуха.

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#Общество#Омск#Выбросы#Жалобы#Загрязнение воздуха#Промышленность#Промышленное производство#Новости#Юлия Истомина#Мониторинг#Качество воздуха#Артем Шельманов
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