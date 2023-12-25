Заработок авторов во «ВКонтакте» вырос до 5,5 млрд рублей за год

Сообщается, что авторы контента в социальной сети «ВКонтакте» заработали на 37% больше денег в этом году, чем в прошлом. Их общий доход составил 5,5 млрд рублей.