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Заработок авторов во «ВКонтакте» вырос до 5,5 млрд рублей за год

25 декабря 2023, 11:11
Сообщается, что авторы контента в социальной сети «ВКонтакте» заработали на 37% больше денег в этом году, чем в прошлом. Их общий доход составил 5,5 млрд рублей.

Количество пользователей, которые поддерживают авторов контента пожертвованиями, выросло на 56%, а количество сообществ, использующих сервис VK Donut, удвоилось. За год создателям удалось заработать 780 млн рублей благодаря VK Donut, пишет RT.

Также отмечается, что количество просмотров видеоконтента в ленте «ВКонтакте» увеличилось на четверть по сравнению с предыдущим годом. Пользователи также начали публиковать истории на 27% чаще, чем год назад.

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