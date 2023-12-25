Заработок авторов во «ВКонтакте» вырос до 5,5 млрд рублей за год

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
Количество пользователей, которые поддерживают авторов контента пожертвованиями, выросло на 56%, а количество сообществ, использующих сервис VK Donut, удвоилось. За год создателям удалось заработать 780 млн рублей благодаря VK Donut, пишет RT.
Также отмечается, что количество просмотров видеоконтента в ленте «ВКонтакте» увеличилось на четверть по сравнению с предыдущим годом. Пользователи также начали публиковать истории на 27% чаще, чем год назад.