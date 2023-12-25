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Published Сегодня, 06:27

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Updated Сегодня, 06:29

иллюстрация

Забил кирпичом. В Омской области убийцу бабушки приговорили к 15 годам тюрьмы

25 декабря 2023, 06:27
Фото: Город55
иллюстрация

В Омской области убийцу беспомощной бабушки приговорили к 15 годам тюрьмы

Мужчина полностью признал вину в нападении.

В региональной прокуратуре рассказали о приговоре 32-летнему жителю села Сосновка (Азовский немецкий национальный район). Его признали виновным в разбойном нападении и убийстве беспомощной женщины.

Ранее этот мужчина уже был судим. Гособвинитель изначально запрашивал ему наказание в виде 17 лет лишения свободы. По итогу Омский областной суд назначил ему 15 лет заключения в колонии особого режима. Вместе с этим будет ограничение свободы на один год.

Известно, что сельчанин напал летом этого года на пожилую женщину. Он пришел пьяным к знакомой бабушке и стал просить у нее в долг. После отказа гость нашел в доме обломок кирпича и забил пенсионерку. Она же не могла сопротивляться, передвигалась на ходунках.

После этого он забрал из ее комода 135 555 тыс рублей и скрылся. Деньги были потрачены на алкоголь и три мобильных.

Мужчина признал вину. Также его обязали возместить причиненный моральный вред и материальный ущерб на сумму более 1,1 млн рублей племяннице погибшей женщины.

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#Омск#Омская область#Суд#Пенсионеры#Прокуратура Омской области#Убийство#Уголовное дело#Разбой#Наказание#Пенсионерка#Разбойное нападение#Новости#Алина Ясинская
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