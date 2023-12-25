Забил кирпичом. В Омской области убийцу бабушки приговорили к 15 годам тюрьмы

Известно, что сельчанин напал летом этого года на пожилую женщину. Он пришел пьяным к знакомой бабушке и стал просить у нее в долг. После отказа гость нашел в доме обломок кирпича и забил пенсионерку. Она же не могла сопротивляться, передвигалась на ходунках.