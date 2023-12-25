Забил кирпичом. В Омской области убийцу бабушки приговорили к 15 годам тюрьмы

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
Modified Сегодня, 06:29
Updated Сегодня, 06:29
В региональной прокуратуре рассказали о приговоре 32-летнему жителю села Сосновка (Азовский немецкий национальный район). Его признали виновным в разбойном нападении и убийстве беспомощной женщины.
Ранее этот мужчина уже был судим. Гособвинитель изначально запрашивал ему наказание в виде 17 лет лишения свободы. По итогу Омский областной суд назначил ему 15 лет заключения в колонии особого режима. Вместе с этим будет ограничение свободы на один год.
Известно, что сельчанин напал летом этого года на пожилую женщину. Он пришел пьяным к знакомой бабушке и стал просить у нее в долг. После отказа гость нашел в доме обломок кирпича и забил пенсионерку. Она же не могла сопротивляться, передвигалась на ходунках.
После этого он забрал из ее комода 135 555 тыс рублей и скрылся. Деньги были потрачены на алкоголь и три мобильных.
Мужчина признал вину. Также его обязали возместить причиненный моральный вред и материальный ущерб на сумму более 1,1 млн рублей племяннице погибшей женщины.