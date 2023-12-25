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Виртуальная реальность для реального производства: как устроен учебный полигон ОНПЗ

Виртуальная реальность для реального производства: как устроен учебный полигон ОНПЗ

25 декабря 2023, 08:05
Фото: Андрей Шавин
Корреспондент Города55 оценил новое образовательное пространство.

На Омском нефтеперерабатывающем заводе уже несколько месяцев работает новое образовательное пространство — специальный полигон, где рабочие могут совершенствовать свои профессиональные навыки. Обучение там проходят сотрудники самого завода и подрядных организаций, причем речь идет не только о традиционных форматах с доской и партами, но и об использовании, например, VR-технологий: они позволяют сначала освоить во всей полноте виртуальную копию производственного объекта и только потом, уже подготовленному, выйти в настоящую рабочую реальность.

Фото: Андрей Шавин

Во всяком случае, так это видится на расстоянии. Чтобы понять более предметно, как выглядит производственное обучение в максимально современном виде, я поехал на нефтезавод.

Фото: Андрей Шавин

Учебный полигон расположен в отдельном здании, которое в этом году было полностью переоборудовано. Начальник отдела развития персонала ОНПЗ Ильнур Салифов еще у входа начал рассказывать о том, что при реконструкции старались учитывать все нюансы, и главным приоритетом был комфорт для тех, кто приходит учиться.

— Например, здесь создана система приточной вентиляции, чтобы наполнять классы свежим воздухом, — объяснил он. — Ведь правильный и комфортный микроклимат важная составляющая процесса обучения!
Фото: Андрей Шавин

С этим, конечно, трудно спорить. В коридорах полигона играет негромкая музыка, на пол и стены в отдельных местах транслируются подходящие по контексту надписи: это может быть классическое «Добро пожаловать», а может — поздравление кого-то с днем рождения. Разные аудитории отделены от коридора двойной стеклянной стеной, которая, однако, прозрачна не на 100%. Это создает одновременно ощущение открытости для тех, кто снаружи, и определенной отгороженности, и защищенности для тех, кто внутри.

Фото: Андрей Шавин

На дверях установлены магнитные замки, покрытие пола подобрано таким образом, чтобы по полигону не раздавалось цоканье каблуков. Благодаря этому посторонние звуки не отвлекают от занятий, и те, кто сидит в аудиториях, не обращают внимание на проходящих мимо.

Внутри аудиторий тоже все продумано. Например, есть гибридный класс с системой распределенных динамиков и микрофонов и «умными» видеокамерами, которые автоматически реагируют на движение. Благодаря этому к учебе можно подключаться удаленно, а после встречи получить видео.

Фото: Андрей Шавин

Помимо максимально специфичных познаний (например, в одном из классов я видел на экране сложную схему, связанную с производством бензина), на полигоне можно получить и вполне очевидные навыки. Например, оказания первой помощи. Для этого учебного модуля есть специальные манекены с современной прошивкой. То есть они показывают, правильно ли ты делаешь непрямой массаж сердца или, скажем, искусственное дыхание.

— Сначала переворачиваем человека набок, — объяснял мне инструктор суть подготовки к одной из процедур. — Для этого создаем два треугольника — локтевой и коленный.

Надо признаться, что лично у меня дальше этого дело не пошло: создавать «треугольники» и в правильном ритме давить на грудину — умения непростые, за одно занятие этому, видимо, не научиться.

Фото: Андрей Шавин

Самое интересное, что есть на полигоне, — это, конечно, многофункциональная VR- площадка. Надев шлем виртуальной реальности, можно поработать в симуляции настоящего, существующего в реальности, цеха. При этом возможна как одиночная работа, так и совместная с коллегами, которые надели шлемы в том же помещении.

Фото: Андрей Шавин

Надо признать, что к такому формату надо привыкнуть. Когда ты в шлеме, недостаточно помнить, какая кнопка за какое действие отвечает, надо подстроиться под копию реальности, в которой ты ненадолго оказался.

Фото: Андрей Шавин

Без этого не получится даже взять в руки ключ, не говоря уже о том, чтобы закрутить им гайку или выполнить набор более сложных действий. Впрочем, у ребят, находившихся в классе в одно время со мной, дело шло совсем неплохо.

Фото: Андрей Шавин
Фото: Андрей Шавин

Частью полигона является учебная тренировочная база, расположенная рядом со зданием. Из-за погоды мы ограничились кратким знакомством: там есть площадка, на которой можно учиться высотным работам, и топливная станция, причем непростая.

— Я называю ее «станция Франкенштейн», потому что здесь добавлено много новых элементов для отработки разных навыков, — объяснил Ильнур Салифов. — Таких станций как у нас больше нет нигде.

Фото: Андрей Шавин

Кстати, учатся на полигоне не только сотрудники ОНПЗ, но и работники подрядных организаций. Тренировки с условным ключом в руке (неважно, реальный он или виртуальный) незаменимы и для стажеров, и для опытных специалистов. Наверняка бывает так, что даже небольшой свежий опыт заставляет их многое переосмыслить. В любом случае полигонный опыт очень полезен. Даже для дилетантов вроде меня.

Видео: Андрей Шавин
#Видео#Омск#НПЗ#Обучение#Новости#Николай Эйхвальд
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