Виртуальная реальность для реального производства: как устроен учебный полигон ОНПЗ

С этим, конечно, трудно спорить. В коридорах полигона играет негромкая музыка, на пол и стены в отдельных местах транслируются подходящие по контексту надписи: это может быть классическое «Добро пожаловать», а может — поздравление кого-то с днем рождения. Разные аудитории отделены от коридора двойной стеклянной стеной, которая, однако, прозрачна не на 100%. Это создает одновременно ощущение открытости для тех, кто снаружи, и определенной отгороженности, и защищенности для тех, кто внутри.