В преддверии Нового года в Омске открылась Губернаторская елка — 2023

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
Modified Сегодня, 08:33
Updated Сегодня, 08:33
Представления в честь праздника пройдут не только в Омске, но и в Таре. На Губернаторскую елку приглашены воспитанники детских домов и школ-интернатов, дети ветеранов боевых действий и участников СВО, а также ребята из многодетных, малоимущих семей и одаренные дети.
Всего в омской филармонии состоится шесть новогодних представлений, на которых побывает 6300 детей, в том числе 2833 ребенка из районов области. Кроме того, четыре представления пройдут в Северном драматическом театре им. М. А. Ульянова в Таре, там в новогоднюю сказку приглашены 680 детей из районов омского севера.
Сегодня прошел первый день Губернаторской елки, в концертном зале развернулись праздничные новогодние локации, фотозоны, а Дед Мороз и Снегурочка провели для детей конкурсы. Все участники получили сладкие подарки, всего их было приобретено 50 000. Еще более 15 000 подарков раздадут в муниципальных районах за счет средств местных бюджетов.
На открытии елки юных жителей региона с наступающим праздником поздравил губернатор Виталий Хоценко.
«Поздравляю вас с самым волшебным и любимым праздником детей и взрослых. Уверен, что у вас уже есть ощущение, предвкушение Нового года. Сегодня вы услышите волшебную и поучительную сказку о пяти озерах, о тех ценностях и сокровищах, которые там хранятся, и, думаю, очень многое узнать о нашей Омской области. Желаю вам всего самого доброго, чтобы волшебство каждый день сопровождало вашу жизнь, а вы помогали своим родителям, хорошо учились, занимались спортом обязательно. С праздником, дорогие ребята! С Новым 2024 годом!» — обратился к детям Хоценко.