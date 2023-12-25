В преддверии Нового года в Омске открылась Губернаторская елка — 2023

Всего в омской филармонии состоится шесть новогодних представлений, на которых побывает 6300 детей, в том числе 2833 ребенка из районов области. Кроме того, четыре представления пройдут в Северном драматическом театре им. М. А. Ульянова в Таре, там в новогоднюю сказку приглашены 680 детей из районов омского севера.