В Москве заявили об отсутствии новых вирусов в городе

По последним исследованиям, 45% заболеваемости приходится на штамм коронавируса «омикрон», а 40% — на грипп категории А. Однако в организованных группах, таких как детские сады и школы, преобладает грипп категории А. В данном случае имеются все необходимые знания и методы борьбы с этим вирусом.