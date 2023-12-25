В Москве заявили об отсутствии новых вирусов в городе

Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
Modified Сегодня, 05:16
Updated Сегодня, 05:16
С начала осени был запущен процесс полного скрининга всех циркулирующих возбудителей ОРВИ, что позволило выявить отсутствие новых вирусов, пишет RT.
По последним исследованиям, 45% заболеваемости приходится на штамм коронавируса «омикрон», а 40% — на грипп категории А. Однако в организованных группах, таких как детские сады и школы, преобладает грипп категории А. В данном случае имеются все необходимые знания и методы борьбы с этим вирусом.