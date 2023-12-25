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В Москве заявили об отсутствии новых вирусов в городе

25 декабря 2023, 05:15
В Москве подтвердили отсутствие новых вирусов в городе. Заместитель мэра Анастасия Ракова сообщила, что на данный момент нет никаких новых вирусов в Москве.

С начала осени был запущен процесс полного скрининга всех циркулирующих возбудителей ОРВИ, что позволило выявить отсутствие новых вирусов, пишет RT.

По последним исследованиям, 45% заболеваемости приходится на штамм коронавируса «омикрон», а 40% — на грипп категории А. Однако в организованных группах, таких как детские сады и школы, преобладает грипп категории А. В данном случае имеются все необходимые знания и методы борьбы с этим вирусом.

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