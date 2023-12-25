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В Москве арестован актер из «Слова пацана» по делу об убийстве в 2011 году

25 декабря 2023, 19:52
В Москве был арестован актёр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» по обвинению в убийстве, которое произошло в 2011 году. Имя подозреваемого — Сергей Базанов. Он был задержан в рамках уголовного дела вместе с ещё одним человеком.

По решению суда, Базанов будет находиться под стражей до 20 февраля, пишет RT.

По информации пресс-службы судов, Базанов и его сообщники, по мотивам материальной выгоды, совершили нападение на гражданина и убили его на территории Москвы.

Один из источников сообщил, что Базанов не является известным актёром и играл в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» только в эпизодических сценах.

Согласно данным правоохранительных органов, банда, в которую предположительно входил Базанов, напала на бизнесмена в Большом Полуярославском переулке. Один из участников банды выстрелил в голову пострадавшего и украл сумку с 900 тысячами долларов.

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