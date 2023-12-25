В Москве арестован актер из «Слова пацана» по делу об убийстве в 2011 году

В Москве был арестован актёр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» по обвинению в убийстве, которое произошло в 2011 году. Имя подозреваемого — Сергей Базанов. Он был задержан в рамках уголовного дела вместе с ещё одним человеком.