В Москве арестован актер из «Слова пацана» по делу об убийстве в 2011 году

Posted Сегодня, 19:52
Published Сегодня, 19:52
Modified Сегодня, 19:54
Updated Сегодня, 19:54
По решению суда, Базанов будет находиться под стражей до 20 февраля, пишет RT.
По информации пресс-службы судов, Базанов и его сообщники, по мотивам материальной выгоды, совершили нападение на гражданина и убили его на территории Москвы.
Один из источников сообщил, что Базанов не является известным актёром и играл в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» только в эпизодических сценах.
Согласно данным правоохранительных органов, банда, в которую предположительно входил Базанов, напала на бизнесмена в Большом Полуярославском переулке. Один из участников банды выстрелил в голову пострадавшего и украл сумку с 900 тысячами долларов.