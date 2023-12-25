В Красноярском крае арестован подросток за 350 ложных сообщений о минировании

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
Согласно информации, предоставленной МВД региона, за период с 2021 по 2023 год этот 17-летний подросток использовал IP-телефонию для отправки более 350 заведомо ложных сообщений о наличии опасных предметов в зданиях государственных учреждений, школ, торговых центров и объектов транспортной инфраструктуры по всей стране, пишет RT.
В отношении него возбуждены уголовные дела по частям 2 и 3 статьи 207 Уголовного кодекса Российской Федерации, которые касаются заведомо ложных сообщений об актах терроризма.
Подросток был задержан и помещен под стражу.