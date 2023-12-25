В Красноярском крае арестован подросток за 350 ложных сообщений о минировании

Согласно информации, предоставленной МВД региона, за период с 2021 по 2023 год этот 17-летний подросток использовал IP-телефонию для отправки более 350 заведомо ложных сообщений о наличии опасных предметов в зданиях государственных учреждений, школ, торговых центров и объектов транспортной инфраструктуры по всей стране, пишет RT.