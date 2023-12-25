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В Красноярском крае арестован подросток за 350 ложных сообщений о минировании

25 декабря 2023, 09:16
В Красноярском крае задержали подростка, который был арестован по обвинению в отправке 350 ложных сообщений о наличии взрывчатых веществ в различных местах России.

Согласно информации, предоставленной МВД региона, за период с 2021 по 2023 год этот 17-летний подросток использовал IP-телефонию для отправки более 350 заведомо ложных сообщений о наличии опасных предметов в зданиях государственных учреждений, школ, торговых центров и объектов транспортной инфраструктуры по всей стране, пишет RT.

В отношении него возбуждены уголовные дела по частям 2 и 3 статьи 207 Уголовного кодекса Российской Федерации, которые касаются заведомо ложных сообщений об актах терроризма.

Подросток был задержан и помещен под стражу.

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