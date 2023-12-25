В Калининградскую область въехало рекордное количество машин из Польши

Только за сутки через пункт пропуска «Мамоново — 2» прибыло свыше 640 машин с иностранными номерами, пишет RT. За последние три дня общее число таких автомобилей составило 1738. Эти данные были предоставлены отделением по связям с общественностью Калининградской областной таможни в сообщении для ТАСС.