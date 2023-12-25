В Калининградскую область въехало рекордное количество машин из Польши

Posted Сегодня, 05:36
Published Сегодня, 05:36
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Только за сутки через пункт пропуска «Мамоново — 2» прибыло свыше 640 машин с иностранными номерами, пишет RT. За последние три дня общее число таких автомобилей составило 1738. Эти данные были предоставлены отделением по связям с общественностью Калининградской областной таможни в сообщении для ТАСС.
Чтобы управиться с оформлением всех этих автомобилей, таможенники работают очень быстро: они оформляют от 25 до 32 машин в час. Отмечается, что большинство прибывающих автомобилей принадлежат русскоязычным немцам, которые едут в Россию отпраздновать праздники.