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В Иркутской области возбудили дело на контрабандистов за экспорт леса

25 декабря 2023, 10:17
В Иркутской области начато уголовное дело по факту незаконной торговли лесом.

По данным прокуратуры, в 2014 году представители компании представили документы в таможню, в которых содержались неправдивые сведения о происхождении вывозимых за пределы России лесных ресурсов. Общая стоимость экспорта составила более 60 млн рублей, а объем достиг более 10 тысяч кубометров хвойного леса.

Этот случай контрабанды лесных материалов вызывает серьезные опасения и поднимает вопрос о необходимости более эффективной борьбы с незаконным вывозом природных ресурсов. Незаконная торговля деревом может иметь отрицательное влияние на экологию и экономику региона, поэтому власти и правоохранительные органы должны предпринять все необходимые меры для предотвращения таких нарушений и наказания ответственных лиц, пишет ФедералПресс.

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