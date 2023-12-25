В Иркутской области возбудили дело на контрабандистов за экспорт леса

Этот случай контрабанды лесных материалов вызывает серьезные опасения и поднимает вопрос о необходимости более эффективной борьбы с незаконным вывозом природных ресурсов. Незаконная торговля деревом может иметь отрицательное влияние на экологию и экономику региона, поэтому власти и правоохранительные органы должны предпринять все необходимые меры для предотвращения таких нарушений и наказания ответственных лиц, пишет ФедералПресс.