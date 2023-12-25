В Госдуме заявили о недопустимости расширения границ США в Арктике

Харитонов подчеркнул, что прежде всего необходимо доказать геологическую принадлежность этих территорий США. В этом вопросе Россия уже предоставила значительное количество доказательств, проведя исследования и собрав обширную базу данных. Подобная работа была проведена с использованием научного аппарата, который опустился под воду. Кроме того, заявка России на шельф была рассмотрена специальной подкомиссией ООН, пишет RT.