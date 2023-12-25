Posted Сегодня, 05:40
Published Сегодня, 05:40
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Харитонов подчеркнул, что прежде всего необходимо доказать геологическую принадлежность этих территорий США. В этом вопросе Россия уже предоставила значительное количество доказательств, проведя исследования и собрав обширную базу данных. Подобная работа была проведена с использованием научного аппарата, который опустился под воду. Кроме того, заявка России на шельф была рассмотрена специальной подкомиссией ООН, пишет RT.
Однако, как отметил Харитонов, США не ратифицировали конвенцию по морскому праву, что создает дополнительные сложности в решении данного вопроса. Таким образом, он призывает к основательному рассмотрению всех фактов и обстоятельств перед принятием подобных решений в отношении Арктики.