В Дагестане задержали сотрудника Росгвардии по делу об убийствах 17-летней давности

По информации от главы комитета Госдумы по информполитике Александра Хинштейна, вневедомственной охранник Росгвардии, который служил в батальоне МОВО города Кизилюрта, подозревается в расстреле отца и сына на федеральной трассе «Кавказ» в летом 2006 года. Его также подозревают в ещё одной попытке убийства, пишет RT.