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В Дагестане задержали сотрудника Росгвардии по делу об убийствах 17-летней давности

25 декабря 2023, 05:42
В Дагестане задержали сотрудника Росгвардии по делу о двойном убийстве, которое произошло 17 лет назад.

По информации от главы комитета Госдумы по информполитике Александра Хинштейна, вневедомственной охранник Росгвардии, который служил в батальоне МОВО города Кизилюрта, подозревается в расстреле отца и сына на федеральной трассе «Кавказ» в летом 2006 года. Его также подозревают в ещё одной попытке убийства, пишет RT.

Задержание подозреваемого осуществили на его месте работы при помощи сотрудников Росгвардии.

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