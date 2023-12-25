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ЦСКА проиграл «Салавату Юлаеву» и потерпел четвертое поражение подряд в КХЛ

25 декабря 2023, 19:31
Московский ЦСКА потерпел четвертое поражение подряд в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) от уфимского «Салават Юлаева».

Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу команды из Уфы, пишет RT.

В составе уфимцев отличились Сергей Шмелёв (третья минута), Павел Коледов (44-я) и Джошуа Ливо (60-я, 61-я). У игроков ЦСКА шайбы забросили Виталий Абрамов (шестая), Владислав Каменев (36-я) и Константин Окулов (46-я).

После этой победы «Салават Юлаев» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции с 55 очками. Московский клуб, в свою очередь, идет на шестой строчке Западной конференции с 48 очками.

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