ЦСКА проиграл «Салавату Юлаеву» и потерпел четвертое поражение подряд в КХЛ

Posted Сегодня, 19:31
Published Сегодня, 19:31
Modified Сегодня, 19:32
Updated Сегодня, 19:32
Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу команды из Уфы, пишет RT.
В составе уфимцев отличились Сергей Шмелёв (третья минута), Павел Коледов (44-я) и Джошуа Ливо (60-я, 61-я). У игроков ЦСКА шайбы забросили Виталий Абрамов (шестая), Владислав Каменев (36-я) и Константин Окулов (46-я).
После этой победы «Салават Юлаев» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции с 55 очками. Московский клуб, в свою очередь, идет на шестой строчке Западной конференции с 48 очками.