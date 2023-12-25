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Published Сегодня, 11:25

Modified Сегодня, 11:26

Updated Сегодня, 11:26

Стало известно, как косули оказались на территории Омска

Стало известно, как косули попали на территорию города Омска

25 декабря 2023, 11:25
Фото: Управление по охране животного мира

Стало известно, как косули оказались на территории Омска

О причинах миграции косуль рассказал первый заместитель природных ресурсов и экологии региона Сергей Палагута.

В прямом эфире ГТРК «Иртыш» Палагута рассказал, что массовое нашествие косуль на территорию региона случилось из-за отсутствия переходов для животных на дорогах региона. По его словам, сейчас вокруг Омска сосредоточено более 1000 косуль, а в самом городе — около 100. Большинство из них находятся на Левом берегу.

«Прямых указаний нет, но в конце ноября у нас прошли ледяные дожди, это спровоцировало подвижку, потом установились сильные морозы. Почему косуля вообще пришла? К сожалению, у нас через автомобильные и железные дороги отсутствует переходы для животных. Две ветки железных дорог они сработали как крылья невода, направив мигрирующие стада косуль к городу Омску», — рассказал Сергей Палагута.

Ранее Город55 писал о том, что омские росгвардейцы спасли косулю в Кировском округе. Животное застряло между металлическими прутьями в заборе и не могло выбраться.

Застряла между прутьями. Омские росгвардейцы спасли косулю
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#Омск#Омская область#Новости#Косуля#Анастасия Баянова#Миграция косуль#Косули
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