Стало известно, как косули попали на территорию города Омска

В прямом эфире ГТРК «Иртыш» Палагута рассказал, что массовое нашествие косуль на территорию региона случилось из-за отсутствия переходов для животных на дорогах региона. По его словам, сейчас вокруг Омска сосредоточено более 1000 косуль, а в самом городе — около 100. Большинство из них находятся на Левом берегу.