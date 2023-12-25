С какого возраста рекомендуется посещать кардиолога

Кроме возрастных факторов, есть и другие сигналы, которые указывают на необходимость посещения врача, добавила Нилова. Например, если есть наследственная предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям, нужно быть более внимательным и регулярно проходить медицинский осмотр. Факторы риска также играют роль, но согласно клиническим рекомендациям особое внимание уделяется пациентам старше 40 лет.