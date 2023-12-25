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Posted Сегодня, 19:44

Published Сегодня, 19:44

Modified Сегодня, 19:47

Updated Сегодня, 19:47

С какого возраста рекомендуется посещать кардиолога

25 декабря 2023, 19:44
Врач-кардиолог Оксана Нилова рассказала, в каком возрасте следует обратить особое внимание на свое сердечное здоровье и начать регулярно посещать кардиолога. Она отметила, что мужчины старше 40 лет и женщины, включая тех, у кого ранняя менопауза, должны проходить плановые осмотры.

Об этом врач рассказала в интервью RuNews24.ru.

Кроме возрастных факторов, есть и другие сигналы, которые указывают на необходимость посещения врача, добавила Нилова. Например, если есть наследственная предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям, нужно быть более внимательным и регулярно проходить медицинский осмотр. Факторы риска также играют роль, но согласно клиническим рекомендациям особое внимание уделяется пациентам старше 40 лет.

#Общество
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