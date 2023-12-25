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Путин планирует созвониться с комбатом Трошиным

25 декабря 2023, 19:34
Президент России Владимир Путин планирует провести телефонный разговор с командиром батальона Александром Трошиным, который принимал участие в освобождении Марьинки на территории ДНР.

Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что такая встреча обязательно состоится. В связи с этим, 25 декабря президент поручил присвоить старшему лейтенанту Трошину звание майора, пишет RT.

В тот же вечер министр обороны России Сергей Шойгу объявил о полном освобождении Марьинки в Донецкой Народной Республике российскими войсками. Он отметил, что после захвата Марьинки армия существенно отстранила артиллерию украинских войск от Донецка.

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