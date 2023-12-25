Posted Сегодня, 19:34
Published Сегодня, 19:34
Modified Сегодня, 19:36
Updated Сегодня, 19:36
Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что такая встреча обязательно состоится. В связи с этим, 25 декабря президент поручил присвоить старшему лейтенанту Трошину звание майора, пишет RT.
В тот же вечер министр обороны России Сергей Шойгу объявил о полном освобождении Марьинки в Донецкой Народной Республике российскими войсками. Он отметил, что после захвата Марьинки армия существенно отстранила артиллерию украинских войск от Донецка.