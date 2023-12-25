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Посол России: нет никаких оснований оспаривать выборы в Сербии

25 декабря 2023, 19:55
Посол России Александр Боцан-Харченко заявил, что нет никаких причин оспаривать выборы в Сербии или считать их недействительными.

Оппозиция не получила большинства голосов на выборах, что привело к оспариванию результатов. Тем не менее, посол подчеркнул, что нет оснований для этого, пишет RT.

Он также отметил, что такой сценарий уже известен из опыта других стран, например, майдана на Украине.

Посол подтвердил, что результаты, которые хочет Запад и оппозиция, не будут достигнуты. В Белграде ранее разогнали толпу протестующих, собравшихся на митинг против западной оппозиции, и задержали 35 человек.

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