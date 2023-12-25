Posted Сегодня, 19:55
Published Сегодня, 19:55
Modified Сегодня, 19:56
Updated Сегодня, 19:56
Оппозиция не получила большинства голосов на выборах, что привело к оспариванию результатов. Тем не менее, посол подчеркнул, что нет оснований для этого, пишет RT.
Он также отметил, что такой сценарий уже известен из опыта других стран, например, майдана на Украине.
Посол подтвердил, что результаты, которые хочет Запад и оппозиция, не будут достигнуты. В Белграде ранее разогнали толпу протестующих, собравшихся на митинг против западной оппозиции, и задержали 35 человек.