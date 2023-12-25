Омская Госавтоинспекция предупредила водителей о заледеневших дорогах

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
Ледяная корка образовалась на дорогах Омской области из-за дождя и резкой смены температуры. В таких условиях на дороге могут происходить непредвиденные ситуации. Так, например, на территории Тюкалинского района уже произошло дорожно-транспортное происшествие с участием семи автомобилей.
«Призываем всех автолюбителей быть внимательными на дороге, по возможности отложить дальние поездки. При движении по загородным автодорогам не совершайте необдуманных маневров, снизьте скорость, помните — вас ждут дома!», — обратились к водителям в пресс-службе Госавтоинспекции.
Ранее Город55 писал о ледяной корке, которая образовалась рядом со входом в травмпункт и превратила участок в настоящий каток.