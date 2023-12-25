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Госавтоинспекция предупредила водителей о ледяной корке на дорогах после дождя

Омская Госавтоинспекция предупредила водителей о заледеневших дорогах

25 декабря 2023, 10:52
Фото: 1MI

Госавтоинспекция предупредила водителей о ледяной корке на дорогах после дождя

Жителей региона попросили соблюдать правила дорожного движения и отложить поездки на дальние расстояния.

Ледяная корка образовалась на дорогах Омской области из-за дождя и резкой смены температуры. В таких условиях на дороге могут происходить непредвиденные ситуации. Так, например, на территории Тюкалинского района уже произошло дорожно-транспортное происшествие с участием семи автомобилей.

«Призываем всех автолюбителей быть внимательными на дороге, по возможности отложить дальние поездки. При движении по загородным автодорогам не совершайте необдуманных маневров, снизьте скорость, помните — вас ждут дома!», — обратились к водителям в пресс-службе Госавтоинспекции.

Ранее Город55 писал о ледяной корке, которая образовалась рядом со входом в травмпункт и превратила участок в настоящий каток.

«Вышел и зашел обратно». В Омске дорога возле травмпункта превратилась в каток
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#Омск#Омская область#Гололед#Новости#Гололедица#Опасность#Опасные дороги#Лед#Опасная погода#Анастасия Баянова
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