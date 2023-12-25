Омская Госавтоинспекция предупредила водителей о заледеневших дорогах

Ледяная корка образовалась на дорогах Омской области из-за дождя и резкой смены температуры. В таких условиях на дороге могут происходить непредвиденные ситуации. Так, например, на территории Тюкалинского района уже произошло дорожно-транспортное происшествие с участием семи автомобилей.