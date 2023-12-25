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Налоговики добились ликвидации «Моего Омска», учрежденного депутатом Заксобрания

Общественную организацию Андрея Кипервара все-таки ликвидировали

25 декабря 2023, 08:59
Фото: Город55

Налоговики добились ликвидации «Моего Омска», учрежденного депутатом Заксобрания

Она прекратила деятельность по решению суда.

Омская региональная общественная организация по развитию социальной активности населения «Мой Омск» прекратила свое существование. В официальном сообщении на эту тему фигурирует «внесение в ЕГРЮЛ сведений о прекращении деятельности общественного объединения в качестве юридического лица по решению суда на основании ст. 29 Федерального закона от 19.05.1995 №82-ФЗ „Об общественных объединениях“». В соответствующей статье говорится об «обязанностях общественных объединений».

Город55 уже писал о том, что ликвидацию «Моего Омска» инспирировала Налоговая служба. В начале декабря организация сменила статус на «действующая», но сегодня, 25 декабря, стало известно, что ее все же ликвидировали.

Председателем «Моего Омска» является Андрей Кипервар, депутат Законодательного собрания Омской области. Напомним: в июне Кипервару был вынесен приговор по делу о налоговых махинациях на посту директора «Западно-Сибирского металлургического комбината», причем судья ограничился наложением штрафа в 200 тысяч рублей. В августе налоговая начала ликвидацию принадлежащей депутату фирмы «Блок-Модуль», а теперь пришел черед «Моего Омска».

В списке учредителей организации, наряду с Киперваром, значатся депутат Омского горсовета Сергей Грушичев, бывший компаньон Грушичева по новосибирскому ООО «Промвент» Николай Наумчиков, единственный учредитель и директор омского ООО «Промвент» Андрей Чаплак.

Налоговая ликвидирует одну из компаний Андрея Кипервара
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#Общество#Новости#Андрей Кипервар#Николай Эйхвальд#Ликвидация фирм#Мой Омск
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