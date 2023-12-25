Общественную организацию Андрея Кипервара все-таки ликвидировали

Омская региональная общественная организация по развитию социальной активности населения «Мой Омск» прекратила свое существование. В официальном сообщении на эту тему фигурирует «внесение в ЕГРЮЛ сведений о прекращении деятельности общественного объединения в качестве юридического лица по решению суда на основании ст. 29 Федерального закона от 19.05.1995 №82-ФЗ „Об общественных объединениях“». В соответствующей статье говорится об «обязанностях общественных объединений».