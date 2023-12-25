Не деревня и не дача. В Усть-Заостровке под Омском продают дом с панорамными окнами

На первом этаже находится совмещенная кухня-гостиная площадью 58 кв. м, сауна, хозяйственный блок и гараж на две машины. Второй этаж отведен под мастер-спальню, кабинет и детские комнаты. Есть также и дровяной камин итальянского производства. На кухне, полностью оснащенной бытовой техникой, разместился остров в три метра.