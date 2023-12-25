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Не деревня и не дача. В Усть-Заостровке под Омском продают дом с панорамными окнами

25 декабря 2023, 05:28
Фото: 1MI
Иллюстрация

Под Омском за 35 млн рублей продают коттедж с сауной и панорамными окнами

Дом площадью 360 кв. м построили в 2017 году по индивидуальному проекту.

В Омске выставили на продажу коттедж 2017 года постройки, расположенный на улице Береговая в селе Усть-Заостровка. По словам нынешнего собственника, строили дом по индивидуальному проекту.

За 35 млн рублей покупатель получит двухэтажный коттедж площадью 360 кв. м со стильным дизайном и панорамными окнами. Площадь остекления составляет более 170 кв. м, присутствует и архитектурное фасадное освещение.

На первом этаже находится совмещенная кухня-гостиная площадью 58 кв. м, сауна, хозяйственный блок и гараж на две машины. Второй этаж отведен под мастер-спальню, кабинет и детские комнаты. Есть также и дровяной камин итальянского производства. На кухне, полностью оснащенной бытовой техникой, разместился остров в три метра.

«Уникальный видовой участок 12 соток с возможностью сделать свой спуск к Иртышу. Все блага цивилизации в виде асфальтированных дорог, уличного освещения, вывоза мусора и т. д. Не деревня, не дача, спокойные респектабельные соседи, проживающие круглогодично», — говорится в объявлении.
Фото: Скриншот сайта Авито

На участке высажены туи, можжевельники, кедр и сосна сербская. Есть свободное место под сад или огород. Кстати, этот коттедж можно взять в ипотеку: в таком случае ежемесячно придется платить почти по 415 тысяч рублей.

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#Общество#Омск#Продажа#Новости#Объявление#Элитное жилье#Коттедж#Юлия Истомина#Усть-Заостровка
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