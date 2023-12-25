Наказывала за малейшие провинности. Опекуншу из Омска осудили за истязания детей

Posted Сегодня, 04:48
Published Сегодня, 04:48
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Updated Сегодня, 04:50
В Кировском райсуде г. Омска вынесли приговор 57-летней местной жительнице за истязание троих опекаемых детей. С декабря 2020-го по сентябрь 2022 года омичка избивала и оскорбляла детей в возрасте 9-ти, 13-ти и 14-ти лет за малейшую провинность и непослушание. Когда об этом стало известно, детей изъяли из семьи и поместили в реабилитационный центр для несовершеннолетний. Опекунша же не признала свою вину в совершении преступления.
Суд все же признал омичку виновной в истязании несовершеннолетних и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию детей. Женщина получила 3 года и 7 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Каждому ребенку она должна заплатить по 150 тысяч рублей в качестве компенсации причиненного морального вреда.
Прокуратура Омской области, кстати, настаивала на более строгом наказании, а именно 4 годах и 2 месяцах лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также ведомство просило лишить омичку права заниматься деятельностью по осуществлению функций приемного родителя, опекуна, попечителя на 2,5 года.
Приговор еще не вступил в законную силу.
Добавим, что из-за допущенных нарушений к дисциплинарной ответственности привлекли трех должностных лиц из департамента образования омской мэрии и образовательного учреждения.