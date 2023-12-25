Наказывала за малейшие провинности. Опекуншу из Омска осудили за истязания детей

В Кировском райсуде г. Омска вынесли приговор 57-летней местной жительнице за истязание троих опекаемых детей. С декабря 2020-го по сентябрь 2022 года омичка избивала и оскорбляла детей в возрасте 9-ти, 13-ти и 14-ти лет за малейшую провинность и непослушание. Когда об этом стало известно, детей изъяли из семьи и поместили в реабилитационный центр для несовершеннолетний. Опекунша же не признала свою вину в совершении преступления.