Наиболее распространенные мошеннические схемы в 2023 году

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
В первые дни после запуска новой схемы мошенники находятся в своей пиковой активности, так как люди еще не знакомы с этой уловкой. Однако со временем эта прибыль начинает снижаться, поскольку граждане становятся более осведомленными и предупреждены о возможных случаях мошенничества, пишет RT.
Соловьев отметил, что мошенники больше не используют схему со звонками видеозвонков, имитирующими офис банка или помещение правоохранительного органа. Вместо этого они применяют различные методы, которые основаны на страхе потерять деньги и недвижимость, желании помочь правоохранительным органам, выполнительности и верности руководству.
Он также отметил, что в 2023 году мошенники наметили новые цели. Они стали вынуждать своих жертв брать кредиты и продавать свою собственность, а также принуждать их совершать поджоги зданий, принадлежащих государственным органам. В списке новых мошеннических схем также значатся звонки от имени сотовой компании с требованием отправить смс-сообщение для сохранения номера, звонки о социальных выплатах, которые требуют предоставления банковских данных или ввода смс-кода, а также просьбы проголосовать за участника конкурса или обновить социальную карту.
Соловьев предполагает, что в будущем преступники будут использовать последние цифровые достижения, например, подмену голоса и изображений родственников и знакомых потенциальных жертв. Он также отмечает, что пенсионеры, инвалиды, несовершеннолетние, госслужащие, медицинские работники, учителя и люди творческих профессий останутся главными объектами мошенничества. Однако возможно появление новых способов обмана, которые будут нацелены на определенные профессиональные или социальные группы.