Наиболее распространенные мошеннические схемы в 2023 году

Он также отметил, что в 2023 году мошенники наметили новые цели. Они стали вынуждать своих жертв брать кредиты и продавать свою собственность, а также принуждать их совершать поджоги зданий, принадлежащих государственным органам. В списке новых мошеннических схем также значатся звонки от имени сотовой компании с требованием отправить смс-сообщение для сохранения номера, звонки о социальных выплатах, которые требуют предоставления банковских данных или ввода смс-кода, а также просьбы проголосовать за участника конкурса или обновить социальную карту.