Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
По его словам, Россия значительно продвинулась в области военной промышленности и опередила западные страны по производству вооружений. Также он отметил, что Россия продолжает поддерживать высокий темп производства вооружений, пишет ФедералПресс.
Кроме собственного развития, Россия также оказывает помощь другим странам. В данном случае, помощь была оказана Белграду, где не так давно произошли столкновения между силовиками и оппозиционерами. Оппозиция требовала аннулирования результатов последних выборов, на которых победила партия президента Сербии Александра Вучича.
В ответ на попытку протестующих взять здание администрации города, полиция жестко вмешалась и задержала более 30 человек. Премьер-министр Сербии Ана Брнабич выразила благодарность российским спецслужбам за предупреждение о «готовящихся беспорядках».