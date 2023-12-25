Мантуров рассказал о помощи в предотвращение протестов в Белграде

Кроме собственного развития, Россия также оказывает помощь другим странам. В данном случае, помощь была оказана Белграду, где не так давно произошли столкновения между силовиками и оппозиционерами. Оппозиция требовала аннулирования результатов последних выборов, на которых победила партия президента Сербии Александра Вучича.