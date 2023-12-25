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Мантуров рассказал о помощи в предотвращение протестов в Белграде

25 декабря 2023, 10:11
Денис Мантуров, глава Минпромторга России, в эксклюзивном интервью для РИА Новости рассказал о помощи, которую Россия предоставила в Белграде для предотвращения протестов.

По его словам, Россия значительно продвинулась в области военной промышленности и опередила западные страны по производству вооружений. Также он отметил, что Россия продолжает поддерживать высокий темп производства вооружений, пишет ФедералПресс.

Кроме собственного развития, Россия также оказывает помощь другим странам. В данном случае, помощь была оказана Белграду, где не так давно произошли столкновения между силовиками и оппозиционерами. Оппозиция требовала аннулирования результатов последних выборов, на которых победила партия президента Сербии Александра Вучича.

В ответ на попытку протестующих взять здание администрации города, полиция жестко вмешалась и задержала более 30 человек. Премьер-министр Сербии Ана Брнабич выразила благодарность российским спецслужбам за предупреждение о «готовящихся беспорядках».

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