Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком Volvo в Прикамье

Автомобиль, в котором ехало пять человек, включая 11-летнюю девочку, потерял сцепление с дорогой и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым транспортом. Водитель и двое пассажиров скончались на месте, а третий — в больнице. Подросток, который также был в автомобиле, получил серьезные травмы и находится в госпитале, пишет ФедералПресс.