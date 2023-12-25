Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:21

Published Сегодня, 10:21

Modified Сегодня, 10:23

Updated Сегодня, 10:23

Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком Volvo в Прикамье

25 декабря 2023, 10:21
Сегодня утром произошло страшное ДТП на трассе в Пермском крае. Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком Volvo, в результате чего погибли четыре человека, включая ребенка.

Автомобиль, в котором ехало пять человек, включая 11-летнюю девочку, потерял сцепление с дорогой и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым транспортом. Водитель и двое пассажиров скончались на месте, а третий — в больнице. Подросток, который также был в автомобиле, получил серьезные травмы и находится в госпитале, пишет ФедералПресс.

Представители ГИБДД напоминают о необходимости соблюдения правил дорожного движения и осторожности на дорогах, особенно в праздничные дни.

Подпишитесь
Владельцы Омской области 2023
Сегодня, 09:50
На три строчки выше. Омская область попала в топ-40 итогового рейтинга регионов
Сегодня, 02:50
Не дожил до 102 лет. В Омске умер ветеран, сражавшийся в битве на Курской дуге
Сегодня, 03:18
Сбитые пешеходы и косули. Прорванные трубы. Мертвый младенец. Громкие темы недели
Вчера, 09:58
Не деревня и не дача. В Усть-Заостровке под Омском продают дом с панорамными окнами
Сегодня, 05:28
«Это сумасшедшее тепло». Омичей ждет экстремальное потепление перед Новым годом
Сегодня, 05:38