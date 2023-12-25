Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком Volvo в Прикамье

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
Автомобиль, в котором ехало пять человек, включая 11-летнюю девочку, потерял сцепление с дорогой и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым транспортом. Водитель и двое пассажиров скончались на месте, а третий — в больнице. Подросток, который также был в автомобиле, получил серьезные травмы и находится в госпитале, пишет ФедералПресс.
Представители ГИБДД напоминают о необходимости соблюдения правил дорожного движения и осторожности на дорогах, особенно в праздничные дни.