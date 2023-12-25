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Изменения внесли в распределении субсидий на госпрограммы здравоохранения

25 декабря 2023, 10:15
Изменения в региональном субсидировании для программ здравоохранения были внесены правительством РФ.

Планы на 2024–2025 годы включают финансирование региональных проектов, связанных с двумя государственными программами — «Борьба с онкологическими заболеваниями» и «Развитие детского здравоохранения». Цель первого проекта — улучшить качество медицинской помощи онкологическим пациентам, а второго — создать современную инфраструктуру для детей. Изменения в распределении субсидий направлены на эффективность реализации данных проектов в регионах России и повышение качества здравоохранения национального уровня. Это отражает существенное значение развития системы здравоохранения и стремление к улучшению медицинской помощи населению, особенно детям и пациентам с онкологическими заболеваниями, пишет ФедералПресс.

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