Изменения внесли в распределении субсидий на госпрограммы здравоохранения

Планы на 2024–2025 годы включают финансирование региональных проектов, связанных с двумя государственными программами — «Борьба с онкологическими заболеваниями» и «Развитие детского здравоохранения». Цель первого проекта — улучшить качество медицинской помощи онкологическим пациентам, а второго — создать современную инфраструктуру для детей. Изменения в распределении субсидий направлены на эффективность реализации данных проектов в регионах России и повышение качества здравоохранения национального уровня. Это отражает существенное значение развития системы здравоохранения и стремление к улучшению медицинской помощи населению, особенно детям и пациентам с онкологическими заболеваниями, пишет ФедералПресс.