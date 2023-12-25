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Иван Гайченя подвел итоги работы «Спецсвязи» за год и рассказал о планах предприятия

Иван Гайченя подвел итоги работы «Спецсвязи» за год и рассказал о планах предприятия

25 декабря 2023, 18:01
Фото: ФГУП «Главный центр специальной связи»
Генеральный директор государственного предприятия «Главный центр специальной связи» («Спецсвязь») Иван Гайченя рассказал о достижениях компании в 2023 году и о планах на будущее.

По словам Гайчени, в 2023 году компания продемонстрировала рост по всем направлениям своей деятельности. Выручка увеличилась на 16,8% по сравнению с прошлым годом и составила почти 2 млрд рублей. Благодаря этому появилась возможность расширить транспортный парк на 15%. Кроме того, повысилась производительность труда, соответственно, вырос и фонд заработной платы более чем на 12%. Об этом пишет newsnn.ru.

Компания укрепила свой правовой статус в соответствии с новыми изменениями в федеральном законе «О почтовой связи».

На данный момент «Спецсвязь» является лидером в области доставки специальной корреспонденции, опасных грузов, денежной наличности, грузов оборонно-промышленного назначения, медицинских препаратов и драгоценных металлов на всей территории России и стран СНГ. Отправления государственной важности составляют большую часть перевозок. Сеть компании объединяет 77 управлений, 138 отделений и пунктов на всей территории страны.

Глава компании также отметил рост доли международных грузоперевозок и расширяющееся партнерство с компаниями Азии и Африки. В его дальнейшем развитии заключается приоритетная задача на следующий год.

Гайченя подчеркнул, что в планах компании — пополнение автопарка беспилотными транспортными средствами. Большое внимание уделяется цифровизации и улучшению процессов и сервисов. Так, новый проект компании «Защищенная сеть» позволяет передавать конфиденциальную информацию по зашифрованным каналам связи на отечественном оборудовании. Однако специальные документы, содержащие сведения государственной важности, передаются только на бумаге.

Компания доставляет посылки в самые отдаленные и труднодоступные места, включая населенные пункты с риском возникновения ЧС природного характера. В следующем году предприятие будет ответственным за своевременную доставку избирательных бюллетеней в пункты голосования на выборах президента РФ. Об этом пишет kp.ru.

«На 2024 год мы также ставим перед собой амбициозные задачи, в том числе прирост основных показателей экономической эффективности деятельности», — заключил Гайченя.

#Общество
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