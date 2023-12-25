Иван Гайченя подвел итоги работы «Спецсвязи» за год и рассказал о планах предприятия

По словам Гайчени, в 2023 году компания продемонстрировала рост по всем направлениям своей деятельности. Выручка увеличилась на 16,8% по сравнению с прошлым годом и составила почти 2 млрд рублей. Благодаря этому появилась возможность расширить транспортный парк на 15%. Кроме того, повысилась производительность труда, соответственно, вырос и фонд заработной платы более чем на 12%. Об этом пишет newsnn.ru.