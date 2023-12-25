Иван Гайченя подвел итоги работы «Спецсвязи» за год и рассказал о планах предприятия

Posted Сегодня, 18:01
Published Сегодня, 18:01
Modified Сегодня, 18:01
Updated Сегодня, 18:01
По словам Гайчени, в 2023 году компания продемонстрировала рост по всем направлениям своей деятельности. Выручка увеличилась на 16,8% по сравнению с прошлым годом и составила почти 2 млрд рублей. Благодаря этому появилась возможность расширить транспортный парк на 15%. Кроме того, повысилась производительность труда, соответственно, вырос и фонд заработной платы более чем на 12%. Об этом пишет newsnn.ru.
Компания укрепила свой правовой статус в соответствии с новыми изменениями в федеральном законе «О почтовой связи».
На данный момент «Спецсвязь» является лидером в области доставки специальной корреспонденции, опасных грузов, денежной наличности, грузов оборонно-промышленного назначения, медицинских препаратов и драгоценных металлов на всей территории России и стран СНГ. Отправления государственной важности составляют большую часть перевозок. Сеть компании объединяет 77 управлений, 138 отделений и пунктов на всей территории страны.
Глава компании также отметил рост доли международных грузоперевозок и расширяющееся партнерство с компаниями Азии и Африки. В его дальнейшем развитии заключается приоритетная задача на следующий год.
Гайченя подчеркнул, что в планах компании — пополнение автопарка беспилотными транспортными средствами. Большое внимание уделяется цифровизации и улучшению процессов и сервисов. Так, новый проект компании «Защищенная сеть» позволяет передавать конфиденциальную информацию по зашифрованным каналам связи на отечественном оборудовании. Однако специальные документы, содержащие сведения государственной важности, передаются только на бумаге.
Компания доставляет посылки в самые отдаленные и труднодоступные места, включая населенные пункты с риском возникновения ЧС природного характера. В следующем году предприятие будет ответственным за своевременную доставку избирательных бюллетеней в пункты голосования на выборах президента РФ. Об этом пишет kp.ru.
«На 2024 год мы также ставим перед собой амбициозные задачи, в том числе прирост основных показателей экономической эффективности деятельности», — заключил Гайченя.