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Published Сегодня, 10:23

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Updated Сегодня, 10:25

Глава СК Бастрыкин взял под личный контроль дело о смерти ребенка в Кудымкаре

25 декабря 2023, 10:23
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял под свой контроль дело о смерти младенца в Кудымкаре. Задача расследования — установить причины и обстоятельства случившегося.

По данным, полученным от Следственного комитета России, родственники ребенка утверждают, что больница не предоставила ему должную медицинскую помощь, что стало причиной его смерти, пишет ФедералПресс.

Кроме того, глава Следственного комитета потребовал полный доклад о другом нераскрытом случае — пропаже ребенка, которая была зарегистрирована еще в 2010 году, но тело ребенка так и не было найдено, и расследование было приостановлено.

Общественность выразила серьезное беспокойство по поводу этих событий. Прокуратура и правоохранительные органы должны провести всеобъемлющее расследование и, если возникнет необходимость, привлечь ответственных лиц к суду.

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