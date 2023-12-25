Глава СК Бастрыкин взял под личный контроль дело о смерти ребенка в Кудымкаре

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
По данным, полученным от Следственного комитета России, родственники ребенка утверждают, что больница не предоставила ему должную медицинскую помощь, что стало причиной его смерти, пишет ФедералПресс.
Кроме того, глава Следственного комитета потребовал полный доклад о другом нераскрытом случае — пропаже ребенка, которая была зарегистрирована еще в 2010 году, но тело ребенка так и не было найдено, и расследование было приостановлено.
Общественность выразила серьезное беспокойство по поводу этих событий. Прокуратура и правоохранительные органы должны провести всеобъемлющее расследование и, если возникнет необходимость, привлечь ответственных лиц к суду.