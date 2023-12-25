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Fox News: Джо Баджен попал в топ-10 политических неудачников года

25 декабря 2023, 19:48
Американский телеканал Fox News провел анализ и составил список политиков, которые потерпели неудачу в этом году. Джо Байден занял седьмое место в этом списке.

У Байдена постоянно падающий рейтинг в 2023 году не только из-за его преклонного возраста, но также из-за обвинений в коррупции, которые были выдвинуты против него, когда он был вице-президентом. Избиратели также недовольны его политикой в ближневосточном конфликте, пишет RuNews24.Ru.

«В этом году 80-летний главнокомандующий [Вооружённых сил США Джо Байден] столкнулся с расследованием о возможном импичменте и продолжает иметь низкий рейтинг среди избирателей», — отметили на телеканале, добавив, что шансы на его победу на выборах президента в 2024 году крайне низки.

В списке канала также оказался бывший спикер Палаты представителей Кевин Маккарти, который был отправлен в отставку в этом году.

#Политика
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