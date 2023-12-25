Fox News: Джо Баджен попал в топ-10 политических неудачников года

У Байдена постоянно падающий рейтинг в 2023 году не только из-за его преклонного возраста, но также из-за обвинений в коррупции, которые были выдвинуты против него, когда он был вице-президентом. Избиратели также недовольны его политикой в ближневосточном конфликте, пишет RuNews24.Ru.