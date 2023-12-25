Fox News: Джо Баджен попал в топ-10 политических неудачников года

Posted Сегодня, 19:48
Published Сегодня, 19:48
Modified Сегодня, 19:50
Updated Сегодня, 19:50
У Байдена постоянно падающий рейтинг в 2023 году не только из-за его преклонного возраста, но также из-за обвинений в коррупции, которые были выдвинуты против него, когда он был вице-президентом. Избиратели также недовольны его политикой в ближневосточном конфликте, пишет RuNews24.Ru.
«В этом году 80-летний главнокомандующий [Вооружённых сил США Джо Байден] столкнулся с расследованием о возможном импичменте и продолжает иметь низкий рейтинг среди избирателей», — отметили на телеканале, добавив, что шансы на его победу на выборах президента в 2024 году крайне низки.
В списке канала также оказался бывший спикер Палаты представителей Кевин Маккарти, который был отправлен в отставку в этом году.