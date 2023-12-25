Физиолог посоветовала добавлять в кофе лимонный сок для укрепления сосудов

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
Как передает NEWS.ru, она отметила, что в кофе полезно добавлять лимонный сок, так как он помогает работе иммунитета и сосудов. По ее словам, страдающие низким давлением и мигренью пациенты, употребив кофе с лимоном, через некоторое время отмечают улучшение.
Кардамон, продолжает Ляпина, снижает тягучесть крови и снимет спазмы кишечника, корица улучшает умственную работу и физическую выносливость, гвоздика способна оказать обезболивающий эффект. Натуральная ваниль, по словам эксперта, может снизить риск инсульта, ускорить обменные процессы и замедлить старение.
Она также напомнила, что кофе «иссушает» организм, поэтому напиток лучше чередовать с обычной чистой водой.