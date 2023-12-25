Физиолог посоветовала добавлять в кофе лимонный сок для укрепления сосудов

Как передает NEWS.ru, она отметила, что в кофе полезно добавлять лимонный сок, так как он помогает работе иммунитета и сосудов. По ее словам, страдающие низким давлением и мигренью пациенты, употребив кофе с лимоном, через некоторое время отмечают улучшение.