Заморозки под елку. Мощное похолодание придет в Омск на новогоднюю ночь

По данным сервиса Ventusky, грядущая неделя сохранит свое тепло: столбик термометра продолжит находиться в «околонулевой» зоне: с понедельника по четверг температура воздуха не опустится ниже -10 градусов. В таких условиях омичам стоит быть особенно осторожными: дневная оттепель и ночные заморозки — идеальные условия для гололеда.