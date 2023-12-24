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Published Сегодня, 03:40

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Updated Сегодня, 04:23

Омск накроет мощное похолодание в новогоднюю ночь

Заморозки под елку. Мощное похолодание придет в Омск на новогоднюю ночь

24 декабря 2023, 03:40
Фото: 1MI

Омск накроет мощное похолодание в новогоднюю ночь

Почти весеннее тепло, нагрянувшее в Омск, сохранится до конца года. Однако 31 декабря и первый день нового года будут очень холодными.

По данным сервиса Ventusky, грядущая неделя сохранит свое тепло: столбик термометра продолжит находиться в «околонулевой» зоне: с понедельника по четверг температура воздуха не опустится ниже -10 градусов. В таких условиях омичам стоит быть особенно осторожными: дневная оттепель и ночные заморозки — идеальные условия для гололеда.

Кроме того, по прогнозам синоптиков, город ожидают дожди. Аномальное явление прогнозируется на начало недели, в понедельник и вторник. Уже в среду, с возвращением температуры ниже нуля, в город придут снегопады — в пятницу прогнозируется пик количества осадков.

Ситуация резко изменится на выходных — вечер пятницы начнется с устойчивого снижения температуры: в субботу максимум температуры составит -10 градусов, а праздничный воскресный вечер опустит столбик термометра до -30. Кроме того, похолодание принесет и порывистый ветер до 13 м/c.

Арктический циклон накроет Омск 31 декабряАрктический циклон накроет Омск 31 декабря
Последний день года станет самым холодным за неделюПоследний день года станет самым холодным за неделю
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Арктический циклон накроет Омск 31 декабря
Фото: Ventusky
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#Погода#Омск#Заморозки#Новости#Дожди#Ветер#Снегопады#Илья Скобин
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