Заморозки под елку. Мощное похолодание придет в Омск на новогоднюю ночь

Posted Сегодня, 03:40
Published Сегодня, 03:40
Modified Сегодня, 04:23
Updated Сегодня, 04:23
По данным сервиса Ventusky, грядущая неделя сохранит свое тепло: столбик термометра продолжит находиться в «околонулевой» зоне: с понедельника по четверг температура воздуха не опустится ниже -10 градусов. В таких условиях омичам стоит быть особенно осторожными: дневная оттепель и ночные заморозки — идеальные условия для гололеда.
Кроме того, по прогнозам синоптиков, город ожидают дожди. Аномальное явление прогнозируется на начало недели, в понедельник и вторник. Уже в среду, с возвращением температуры ниже нуля, в город придут снегопады — в пятницу прогнозируется пик количества осадков.
Ситуация резко изменится на выходных — вечер пятницы начнется с устойчивого снижения температуры: в субботу максимум температуры составит -10 градусов, а праздничный воскресный вечер опустит столбик термометра до -30. Кроме того, похолодание принесет и порывистый ветер до 13 м/c.